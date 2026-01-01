Зеленський офіційно звільнив Кравченка з посади генпрокурора
15 вересня, 23:18
Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.
Про це йдеться у відповідному указі глави української держави.
"Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора", - сказано в указі.
Скандал навколо Руслана Кравченка розгорівся після початку розслідування НАБУ та САП, який отримав назву "Карфаген".
У рамках справи правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, створив та очолював керівник одного із підрозділів Офісу генерального прокурора Сергій Кропива.
Учасників організації підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів в обмін на невтручання у їхню роботу.
На тлі розслідування 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це свідомим політичним рішенням та заявив, що не хоче, щоб посада генерального прокурора використовувалася як інструмент політичного протистояння.
Ситуація різко загострилася 14 вересня. Кравченко виступив із відеозверненням, у якому заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.
Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має лише один шлях - звільнення з посади, і закликав Верховну Раду не затягувати з рішенням.
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Про це йдеться у відповідному указі глави української держави.
"Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора", - сказано в указі.
Скандал навколо Руслана Кравченка розгорівся після початку розслідування НАБУ та САП, який отримав назву "Карфаген".
У рамках справи правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, створив та очолював керівник одного із підрозділів Офісу генерального прокурора Сергій Кропива.
Учасників організації підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів в обмін на невтручання у їхню роботу.
На тлі розслідування 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він назвав це свідомим політичним рішенням та заявив, що не хоче, щоб посада генерального прокурора використовувалася як інструмент політичного протистояння.
Ситуація різко загострилася 14 вересня. Кравченко виступив із відеозверненням, у якому заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.
Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має лише один шлях - звільнення з посади, і закликав Верховну Раду не затягувати з рішенням.
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