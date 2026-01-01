На Волині ветеран заявив, що його побили військовослужбовці ТЦК. Ті заперечили

Дана Находка 14 вересня оприлюднила відео, у якому заявила, що її чоловіка, ветерана Дмитра, побили військовослужбовці ТЦК у Ковельському районі. У Волинському обласному ТЦК це заперечили та оприлюднили відео з бодікамер військовослужбовців.



Про це



Так, на відео Дана зазначала, що її чоловіка — ветерана війни, який добровольцем пішов служити, воював у Білогорівці та Бахмуті, зазнав поранення й має інвалідність III групи через втрату слуху — біля дому силоміць посадили в бус ТЦК.



Вона стверджувала, що документи в нього спочатку не перевіряли, а в бусі його почали бити, душити та погрожувати вивезти в ліс і зламати пальці. Спочатку, коли чоловік дістав телефон, щоб показати, що в нього є відстрочка, за її словами, військові ТЦК начебто намагалися зламати телефон.



Коли чоловік пояснював, що він військовий і має відстрочку, побиття, за її словами, продовжилося.



«Коли він почав говорити, що він військовий, просто кричати про це, йому казали: "А, військовий і не служиш?" — і били ще», — розповідала Дана.



Після того як документи про відстрочку все ж побачили, чоловіка нібито викинули з буса. Коли він спробував сфотографувати автомобіль, поліціянти, які супроводжували ТЦК, за словами жінки, не втрутилися, а військові ТЦК знову підбігли до нього, душили й змушували видалити фото.



Що кажуть у ТЦК?



У Волинському ОТЦК та СП у коментарі hromadske заперечили сказане ветераном та його дружиною. У ТЦК наполягають, що їхні військові перевірили документи Дмитра. Він показав їм застосунок «Резерв+» повідомив, що проходив військову службу, а нині користується відстрочкою як людина з інвалідністю.



Також чоловік висловив бажання, щоб його відвезли до лікарні в місто Ратне, однак до службового автомобіля його не взяли, оскільки цей транспорт передбачений виключно для супроводу військовозобов'язаних до ТЦК. Після перевірки даних він самостійно пішов у напрямку лікарні, кажуть в обласному територіальному центрі комплектування. І додають:



«Після цього група оповіщення залишила місце події та продовжила виконання службових обов'язків. Наголошуємо, що чоловік у службовому автомобілі ТЦК не перебував, а факти побиття чоловіка чи відібрання у нього телефона не підтверджуються».



Що каже сам ветеран?



Дмитро Наход розповів у коментарі hromadske, що його й раніше зупиняли військові ТЦК для перевірки, але проблем не виникало.



Вранці 14 вересня близько 9:40 він вийшов винести сміття, коли до нього під’їхав бус із військовими ТЦК. Дмитро підтвердив, що просив військових підвезти їх до лікарні.



Також він підтвердив, що військові ТЦК переглянули його документи. Але його версія відрізняється від того, що вчора у мережі казала дружина. Дмитро наполягає, що його заштовхали в автівку вже після перевірки документів. А те, що показав обласний ТЦК — це начебто початок, а не кінець.



«Я відійшов метрів на п'ять. Вони знову під'їхали, відчинили двері. Один застосував балончик, двоє затягнули мене в машину й почали там бити. Потім виштовхнули з буса. Після цього я хотів зафіксувати поліціянтів і той бус. Вони ще раз під'їхали, знову мене схопили, і тоді вже побили дуже сильно», — каже Дмитро.



За його словами, військові ТЦК на бодікамері зафіксували тільки той момент, коли він з ними говорив, а далі начебто вимкнули камеру. Водночас ті відео, які Дмитро сам знімав, військові видалили.



Наход звернувся до лікарні та поліції. Його дружина каже, що медики зафіксували крововилив в оці й кілька гематом, однак окремого огляду судмедексперта вони не проходили.



У поліції Волині в коментарі hromadske зазначили, що матеріали були передані до Держбюро розслідувань у Львові. Журналісти намагалися дізнатися, чи було відкрите кримінальне провадження, однак на момент публікації відповіді від ДБР не отримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блогерка14 вересня оприлюднила відео, у якому заявила, що її чоловіка, ветерана, побили військовослужбовці ТЦК у Ковельському районі. У Волинському обласному ТЦК це заперечили та оприлюднили відео з бодікамер військовослужбовців.Про це hromadske дізналося, поспілкувавшись з Дмитром та групою комунікацій Волинського обласного ТЦК та СП.Так, на відео Дана зазначала, що її чоловіка — ветерана війни, який добровольцем пішов служити, воював у Білогорівці та Бахмуті, зазнав поранення й має інвалідність III групи через втрату слуху — біля дому силоміць посадили в бус ТЦК.Вона стверджувала, що документи в нього спочатку не перевіряли, а в бусі його почали бити, душити та погрожувати вивезти в ліс і зламати пальці. Спочатку, коли чоловік дістав телефон, щоб показати, що в нього є відстрочка, за її словами, військові ТЦК начебто намагалися зламати телефон.Коли чоловік пояснював, що він військовий і має відстрочку, побиття, за її словами, продовжилося.«Коли він почав говорити, що він військовий, просто кричати про це, йому казали: "А, військовий і не служиш?" — і били ще», — розповідала Дана.Після того як документи про відстрочку все ж побачили, чоловіка нібито викинули з буса. Коли він спробував сфотографувати автомобіль, поліціянти, які супроводжували ТЦК, за словами жінки, не втрутилися, а військові ТЦК знову підбігли до нього, душили й змушували видалити фото.У Волинському ОТЦК та СП у коментарі hromadske заперечили сказане ветераном та його дружиною. У ТЦК наполягають, що їхні військові перевірили документи Дмитра. Він показав їм застосунок «Резерв+» повідомив, що проходив військову службу, а нині користується відстрочкою як людина з інвалідністю.Також чоловік висловив бажання, щоб його відвезли до лікарні в місто Ратне, однак до службового автомобіля його не взяли, оскільки цей транспорт передбачений виключно для супроводу військовозобов'язаних до ТЦК. Після перевірки даних він самостійно пішов у напрямку лікарні, кажуть в обласному територіальному центрі комплектування. І додають:«Після цього група оповіщення залишила місце події та продовжила виконання службових обов'язків. Наголошуємо, що чоловік у службовому автомобілі ТЦК не перебував, а факти побиття чоловіка чи відібрання у нього телефона не підтверджуються».Дмитро Наход розповів у коментарі hromadske, що його й раніше зупиняли військові ТЦК для перевірки, але проблем не виникало.Вранці 14 вересня близько 9:40 він вийшов винести сміття, коли до нього під’їхав бус із військовими ТЦК. Дмитро підтвердив, що просив військових підвезти їх до лікарні.Також він підтвердив, що військові ТЦК переглянули його документи. Але його версія відрізняється від того, що вчора у мережі казала дружина. Дмитро наполягає, що його заштовхали в автівку вже після перевірки документів. А те, що показав обласний ТЦК — це начебто початок, а не кінець.«Я відійшов метрів на п'ять. Вони знову під'їхали, відчинили двері. Один застосував балончик, двоє затягнули мене в машину й почали там бити. Потім виштовхнули з буса. Після цього я хотів зафіксувати поліціянтів і той бус. Вони ще раз під'їхали, знову мене схопили, і тоді вже побили дуже сильно», — каже Дмитро.За його словами, військові ТЦК на бодікамері зафіксували тільки той момент, коли він з ними говорив, а далі начебто вимкнули камеру. Водночас ті відео, які Дмитро сам знімав, військові видалили.Наход звернувся до лікарні та поліції. Його дружина каже, що медики зафіксували крововилив в оці й кілька гематом, однак окремого огляду судмедексперта вони не проходили.У поліції Волині в коментарі hromadske зазначили, що матеріали були передані до Держбюро розслідувань у Львові. Журналісти намагалися дізнатися, чи було відкрите кримінальне провадження, однак на момент публікації відповіді від ДБР не отримали.

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