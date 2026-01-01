Обірвалося життя воїна з Волині Валентина Кушнірука

Обірвалося життя воїна з Волині Валентина Кушнірука
14 вересня 2026 року обірвалося життя мешканця Нововолинської громади, захисника України Валентина Кушнірука, 1963 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Чин поховання та прощання із воїном відбудеться у середу, 16 вересня.

О 12:30 жалобний кортеж вирушить від міського моргу до будинку, де мешкав Валентин Кушнірук (вулиця Грушевського, 21), де відбудеться панахида.

Поховають Захисника на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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