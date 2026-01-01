Обірвалося життя воїна з Волині Валентина Кушнірука

Валентина Кушнірука, 1963 року народження.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Чин поховання та прощання із воїном відбудеться у середу, 16 вересня.



О 12:30 жалобний кортеж вирушить від міського моргу до будинку, де мешкав Валентин Кушнірук (вулиця Грушевського, 21), де відбудеться панахида.



Поховають Захисника на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 вересня 2026 року обірвалося життя мешканця Нововолинської громади, захисника України, 1963 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський головаЧин поховання та прощання із воїном відбудеться у середу, 16 вересня.О 12:30 жалобний кортеж вирушить від міського моргу до будинку, де мешкав Валентин Кушнірук (вулиця Грушевського, 21), де відбудеться панахида.Поховають Захисника на Алеї Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна.

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