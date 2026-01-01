Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 16 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 16 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 16 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 16 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 19-24°, в Луцьку вночі 9-11°, вдень 21-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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