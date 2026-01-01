Підрізав авто ТЦК і спричинив аварію: волинянина взяли під варту





Про це 15 вересня повідомили в прокуратурі Волині, пише



Жителю села Ворокомле Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження службовим особам в зв'язку з їхньою службовою діяльністю.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили у прокуратурі. У разі доведення вини у суді чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.



Що про аварію і травмованих розповіли в ТЦК



Аварія у селі Ворокомле сталася ввечері 10 вересня. В обласному Терцентрі комплектування і соцпідтримки розповіли, що через маневри на дорозі цивільних авто, службовий транспорт врізався у стовп і перекинувся. Електроопора впала на машину, водія затисло у понівеченому авто.



За даними пресцентру ТЦК, водій був у важкому стані. Ще один військовослужбовець перебуває у стані середньої тяжкості. Обох госпіталізовано до медзакладу. Ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна та забої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині взяли під варту 36-річного водія, який, за даними слідства, є винуватцем аварії за участю службового транспорту ТЦК у селі Ворокомле на Волині 10 вересня.Про це 15 вересня повідомили в прокуратурі Волині, пише Суспільне Жителю села Ворокомле Камінь-Каширського району повідомлено про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження службовим особам в зв'язку з їхньою службовою діяльністю.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили у прокуратурі. У разі доведення вини у суді чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.Аварія у селі Ворокомле сталася ввечері 10 вересня. В обласному Терцентрі комплектування і соцпідтримки розповіли, що через маневри на дорозі цивільних авто, службовий транспорт врізався у стовп і перекинувся. Електроопора впала на машину, водія затисло у понівеченому авто.За даними пресцентру ТЦК, водій був у важкому стані. Ще один військовослужбовець перебуває у стані середньої тяжкості. Обох госпіталізовано до медзакладу. Ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна та забої.

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