Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною





Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише



На своїй сторінці у соцмережі Х він зазначив, що події останніх днів демонструють загрозу дій Росії для безпеки всієї Європи. У зв'язку з цим уряд ухвалив рішення підсилити об'єкти, які використовує прикордонна служба країни.



До виконання робіт уже залучили військовослужбовців саперного полку. Військові інженери облаштовують та зміцнюють прикордонні пости і супутню інфраструктуру поблизу польсько-українського кордону.



За інформацією польських прикордонників, пости зведуть в Дорогуську, Медиці й Корчовій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща розпочала зміцнення інфраструктури на пунктах пропуску вздовж кордону з Україною.Про це заявив міністр національної оборони Польщі, пише LB.ua На своїй сторінці у соцмережі Х він зазначив, що події останніх днів демонструють загрозу дій Росії для безпеки всієї Європи. У зв'язку з цим уряд ухвалив рішення підсилити об'єкти, які використовує прикордонна служба країни.До виконання робіт уже залучили військовослужбовців саперного полку. Військові інженери облаштовують та зміцнюють прикордонні пости і супутню інфраструктуру поблизу польсько-українського кордону.За інформацією польських прикордонників, пости зведуть в Дорогуську, Медиці й Корчовій.

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