Волинська дизайнерка презентувала свою колекцію на подіумі Українського тижня моди

Волинська дизайнерка презентувала свою колекцію на подіумі Українського тижня моди
Дизайнерка Марія Калюх 6 вересня у Києві презентувала бренд Mavka Boutique та експериментальну колекцію одягу, пише misto.media.

23-річна Марія Калюх з Камінь-Каширщини заснувала бренд крафтового одягу Mavka Boutique у 2022 році. В його основі — ручна робота, авторські техніки та глибокий зв’язок з Волинню.

«Для мене Волинь — це болото, ліс, вода, щось дуже натуралістичне. Воно відображається в моїй естетиці просто нативно, бо це мій характер і те, що закладено в мені предками. Я поступово заходила в індустріальний простір — спочатку Луцьк, потім Київ, Берлін. Відбувалося це розширення, але в мені завжди залишалася тяглість до свого», — розповідає дизайнерка.

Цьогоріч на Ukrainian Fashion Week дизайнерка показала свою випускну роботу в школі Лілії Літковської School of Art × Craft. На створення колекції «Раб краси» Марію надихнуло однойменне оповідання Володимира Винниченка про те, як людина з глибоким українським корінням намагається зберегти свою ідентичність у вирі індустріального міста.

Окрім складного ручного в'язання, центральним матеріалом колекції стало автентичне домоткане льняне полотно 20 століття, з якого Марія пошила куртки та аксесуари.
Волинська дизайнерка презентувала свою колекцію на подіумі Українського тижня моди

«Від бабусі в мене залишилося небагато речей, але в шафі лежав домотканий льон. Коли його знайшла, була вражена! Виникло дуже особисте відчуття, що це пам'ять від бабусі. Колись в Україні виготовлення натуральних матеріалів із льону й конопель було розвинутим промислом. Людина будувала дім і створювала одяг із того, що її оточує — лісу, глини, тканин. Це циклічні природні процеси, і моя колекція — про цю філософію», — ділиться Марія.
Волинська дизайнерка презентувала свою колекцію на подіумі Українського тижня моди

Після успішного дебюту на Ukrainian Fashion Week, де роботу волинянки відзначило видання Marie Claire, колекцію Марії Калюх презентують на спільному випускному показі школи Літковської в межах фестивалю GogolFest 16—20 вересня на території Жовтневого палацу.
Волинська дизайнерка презентувала свою колекцію на подіумі Українського тижня моди

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Теги: волинянка, дизайнерка, мода
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