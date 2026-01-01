Волинська дизайнерка презентувала свою колекцію на подіумі Українського тижня моди

Марія Калюх 6 вересня у Києві презентувала бренд Mavka Boutique та експериментальну колекцію одягу, пише



23-річна Марія Калюх з Камінь-Каширщини заснувала бренд крафтового одягу Mavka Boutique у 2022 році. В його основі — ручна робота, авторські техніки та глибокий зв’язок з Волинню.



«Для мене Волинь — це болото, ліс, вода, щось дуже натуралістичне. Воно відображається в моїй естетиці просто нативно, бо це мій характер і те, що закладено в мені предками. Я поступово заходила в індустріальний простір — спочатку Луцьк, потім Київ, Берлін. Відбувалося це розширення, але в мені завжди залишалася тяглість до свого», — розповідає дизайнерка.



Цьогоріч на Ukrainian Fashion Week дизайнерка показала свою випускну роботу в школі Лілії Літковської School of Art × Craft. На створення колекції «Раб краси» Марію надихнуло однойменне оповідання Володимира Винниченка про те, як людина з глибоким українським корінням намагається зберегти свою ідентичність у вирі індустріального міста.



Окрім складного ручного в'язання, центральним матеріалом колекції стало автентичне домоткане льняне полотно 20 століття, з якого Марія пошила куртки та аксесуари.



«Від бабусі в мене залишилося небагато речей, але в шафі лежав домотканий льон. Коли його знайшла, була вражена! Виникло дуже особисте відчуття, що це пам'ять від бабусі. Колись в Україні виготовлення натуральних матеріалів із льону й конопель було розвинутим промислом. Людина будувала дім і створювала одяг із того, що її оточує — лісу, глини, тканин. Це циклічні природні процеси, і моя колекція — про цю філософію», — ділиться Марія.



Після успішного дебюту на Ukrainian Fashion Week, де роботу волинянки відзначило видання Marie Claire, колекцію Марії Калюх презентують на спільному випускному показі школи Літковської в межах фестивалю GogolFest 16—20 вересня на території Жовтневого палацу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дизайнерка6 вересня у Києві презентувала бренд Mavka Boutique та експериментальну колекцію одягу, пише misto.media 23-річна Марія Калюх з Камінь-Каширщини заснувала бренд крафтового одягу Mavka Boutique у 2022 році. В його основі — ручна робота, авторські техніки та глибокий зв’язок з Волинню.«Для мене Волинь — це болото, ліс, вода, щось дуже натуралістичне. Воно відображається в моїй естетиці просто нативно, бо це мій характер і те, що закладено в мені предками. Я поступово заходила в індустріальний простір — спочатку Луцьк, потім Київ, Берлін. Відбувалося це розширення, але в мені завжди залишалася тяглість до свого», — розповідає дизайнерка.Цьогоріч на Ukrainian Fashion Week дизайнерка показала свою випускну роботу в школіSchool of Art × Craft. На створення колекції «Раб краси» Марію надихнуло однойменне оповідання Володимира Винниченка про те, як людина з глибоким українським корінням намагається зберегти свою ідентичність у вирі індустріального міста.Окрім складного ручного в'язання, центральним матеріалом колекції стало автентичне домоткане льняне полотно 20 століття, з якого Марія пошила куртки та аксесуари.«Від бабусі в мене залишилося небагато речей, але в шафі лежав домотканий льон. Коли його знайшла, була вражена! Виникло дуже особисте відчуття, що це пам'ять від бабусі. Колись в Україні виготовлення натуральних матеріалів із льону й конопель було розвинутим промислом. Людина будувала дім і створювала одяг із того, що її оточує — лісу, глини, тканин. Це циклічні природні процеси, і моя колекція — про цю філософію», — ділиться Марія.Після успішного дебюту на Ukrainian Fashion Week, де роботу волинянки відзначило видання Marie Claire, колекцію Марії Калюх презентують на спільному випускному показі школи Літковської в межах фестивалю GogolFest 16—20 вересня на території Жовтневого палацу.

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