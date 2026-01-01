Поблизу лісу викинули хрести та портрети загиблих військовослужбовців: мер Ківерців відреагував на скандал





За словами авторки допису, хрести та портрети нібито залишили після демонтажу з могил, пише



«Шановні Мами Героїв, будь ласка, заберіть хоча б портрети своїх Синочків, їх скинули ніби сміття під лісом, разом з хрестами з могил…»



До публікації вона додала фотографії хрестів та портретів загиблих військовослужбовців, які, судячи з допису, опинилися складеними в одному місці (головне фото). Публікація викликала активне обговорення у коментарях. Користувачі обурювалися ситуацією та писали, що так поводитися з хрестами та фотографіями загиблих Героїв не можна.



Журналісти ВСН зв'язалися з Олександром Ковальчуком, щоб отримати коментар щодо допису та оприлюднених фото. Міський голова емоційно відреагував на причину дзвінка та одразу заперечив, що хрести викинули.



За словами мера, у Ківерцях нині реалізують проєкт з облаштування Алеї Слави на кладовищі:



«Це не викинуті, а складені хрести. За кошти громади ми робимо за 5,5 мільйона великий проєкт облаштування Алеї Слави».



Мер стверджує, що родини загиблих військовослужбовців приблизно за місяць до початку робіт просили прибрати могили, оскільки на кладовищі проводитимуть роботи. За його словами, частина родин це зробила, а частина — ні.



Водночас ситуація навколо допису вже вплинула на підрядника, який виконує роботи на кладовищі. Міський голова розповів, що через хвилю обурення та негативні коментарі той розглядає можливість розірвати договір. За словами Ковальчука, підрядник є ветераном війни, має інвалідність та близько двох з половиною років перебував на війні.



Міський голова також запевив, що хрести, які зараз складені на території кладовища, не викидатимуть. Після завершення робіт їх мають повернути до відповідних могил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У соцмережах набирає розголосу допис мешканки міста Ківерці, яка заявила, що поблизу лісу опинилися хрести та портрети загиблих військовослужбовців. Жінка закликала матерів Героїв забрати фотографії своїх синів. Відповідну публікацію вона оприлюднила у місцевій Facebook-групі.За словами авторки допису, хрести та портрети нібито залишили після демонтажу з могил, пише ВСН «Шановні Мами Героїв, будь ласка, заберіть хоча б портрети своїх Синочків, їх скинули ніби сміття під лісом, разом з хрестами з могил…»До публікації вона додала фотографії хрестів та портретів загиблих військовослужбовців, які, судячи з допису, опинилися складеними в одному місці (головне фото). Публікація викликала активне обговорення у коментарях. Користувачі обурювалися ситуацією та писали, що так поводитися з хрестами та фотографіями загиблих Героїв не можна.Журналісти ВСН зв'язалися з, щоб отримати коментар щодо допису та оприлюднених фото. Міський голова емоційно відреагував на причину дзвінка та одразу заперечив, що хрести викинули.За словами мера, у Ківерцях нині реалізують проєкт з облаштування Алеї Слави на кладовищі:«Це не викинуті, а складені хрести. За кошти громади ми робимо за 5,5 мільйона великий проєкт облаштування Алеї Слави».Мер стверджує, що родини загиблих військовослужбовців приблизно за місяць до початку робіт просили прибрати могили, оскільки на кладовищі проводитимуть роботи. За його словами, частина родин це зробила, а частина — ні.Водночас ситуація навколо допису вже вплинула на підрядника, який виконує роботи на кладовищі. Міський голова розповів, що через хвилю обурення та негативні коментарі той розглядає можливість розірвати договір. За словами Ковальчука, підрядник є ветераном війни, має інвалідність та близько двох з половиною років перебував на війні.Міський голова також запевив, що хрести, які зараз складені на території кладовища, не викидатимуть. Після завершення робіт їх мають повернути до відповідних могил.

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