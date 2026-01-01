Кол-центр із доходом $500 тисяч, якого «не було»: як правоохоронці змінили версію про події у Луцьку

Максим Роговенко категорично заявив, що за час його каденції на Волині «жодного дня, жодної секунди» не працював жоден кол-центр, журналісти звернули увагу: перші офіційні повідомлення самої Нацполіції про цю справу говорили зовсім про інше.



Отож, 15 вересня Роговенко на брифінгу заявив, що правоохоронці нібито спрацювали на випередження і не дали шахрайському офісу почати роботу, пише



«Жодного дня, жодної секунди, хвилини на території Волині ніякий кол-центр не діяв», — наголосив прокурор. Він також заявив, що немає жодного потерпілого від діяльності такого кол-центру на Волині.



Це була реакція, зокрема, на виступ народного депутата Ігоря Гузя у Верховній Раді. Той Олега Сліпчука і звернувся до НАБУ із закликом перевірити можливий зв'язок правоохоронців із діяльністю шахрайських кол-центрів.



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Так от: тут є нюанс.



8 вересня Національна поліція оприлюднила інформацію про обшуки у луцькому офісі. І первісна версія повідомлення звучала інакше: «У Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом близько 500 тисяч доларів».





Ішлося, що в офісі було близько 60 операторів, вони «телефонували» громадянам України та ЄС, а гроші потерпілих «одразу виводили» на підконтрольні криптогаманці.



Саме цю інформацію того ранку підхопили українські медіа із заголовками на кшталт «Поліція ліквідувала у Луцьку масштабний шахрайський кол-центр».



Згодом текст на сайті Національної поліції змінився.







Тепер стверджувалося, що «У Луцьку поліція запобігла роботі шахрайського кол-центру». Оператори вже не «телефонували», а «планували телефонувати». Гроші потерпілих не «виводили», а «мали виводитись». А згадки про щомісячний прибуток у близько 500 тисяч доларів у тексті більше немає



При цьому сама URL-адреса матеріалу Нацполіції залишилася старою. У ній досі буквально написано: politsiia-likviduvala-shakhraiskyi-kol-tsentr-iz-shchomisiachnym-dokhodom-blyzko-500-tysiach-dolariv.



Ба більше, навіть у нинішній, відредагованій версії офіційного повідомлення (станом на момент публікації цього тексту) залишилися цікаві формулювання. Поліція пише, що встановлює осіб, «причетних до роботи шахрайського кол-центру», та «коло потерпілих від його діяльності».



Це прямо суперечить категоричній тезі Роговенка про те, що кол-центр не працював «жодної секунди» і потерпілих від його діяльності немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Історія із шахрайським кол-центром у центрі Луцька отримала новий поворот. Після того як керівник Волинської обласної прокуратурикатегорично заявив, що за час його каденції на Волині «жодного дня, жодної секунди» не працював жоден кол-центр, журналісти звернули увагу: перші офіційні повідомлення самої Нацполіції про цю справу говорили зовсім про інше.Отож, 15 вересня Роговенко на брифінгу заявив, що правоохоронці нібито спрацювали на випередження і не дали шахрайському офісу почати роботу, пише Перший «Жодного дня, жодної секунди, хвилини на території Волині ніякий кол-центр не діяв», — наголосив прокурор. Він також заявив, що немає жодного потерпілого від діяльності такого кол-центру на Волині.Це була реакція, зокрема, на виступ народного депутатау Верховній Раді. Той закликав звільнити Роговенка та начальника поліції Волині і звернувся до НАБУ із закликом перевірити можливий зв'язок правоохоронців із діяльністю шахрайських кол-центрів.Так от: тут є нюанс.8 вересня Національна поліція оприлюднила інформацію про обшуки у луцькому офісі. І первісна версія повідомлення звучала інакше: «У Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом близько 500 тисяч доларів».Ішлося, що в офісі було близько 60 операторів, вони «телефонували» громадянам України та ЄС, а гроші потерпілих «одразу виводили» на підконтрольні криптогаманці.Саме цю інформацію того ранку підхопили українські медіа із заголовками на кшталт «Поліція ліквідувала у Луцьку масштабний шахрайський кол-центр».Згодом текст на сайті Національної поліції змінився.Тепер стверджувалося, що «У Луцьку поліція запобігла роботі шахрайського кол-центру». Оператори вже не «телефонували», а «планували телефонувати». Гроші потерпілих не «виводили», а «мали виводитись». А згадки про щомісячний прибуток у близько 500 тисяч доларів у тексті більше немаєПри цьому сама URL-адреса матеріалу Нацполіції залишилася старою. У ній досі буквально написано: politsiia-likviduvala-shakhraiskyi-kol-tsentr-iz-shchomisiachnym-dokhodom-blyzko-500-tysiach-dolariv.Ба більше, навіть у нинішній, відредагованій версії офіційного повідомлення (станом на момент публікації цього тексту) залишилися цікаві формулювання. Поліція пише, що встановлює осіб, «причетних до роботи шахрайського кол-центру», та «коло потерпілих від його діяльності».Це прямо суперечить категоричній тезі Роговенка про те, що кол-центр не працював «жодної секунди» і потерпілих від його діяльності немає.

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