Кол-центр із доходом $500 тисяч, якого «не було»: як правоохоронці змінили версію про події у Луцьку
Сьогодні, 21:41
Історія із шахрайським кол-центром у центрі Луцька отримала новий поворот. Після того як керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко категорично заявив, що за час його каденції на Волині «жодного дня, жодної секунди» не працював жоден кол-центр, журналісти звернули увагу: перші офіційні повідомлення самої Нацполіції про цю справу говорили зовсім про інше.
Отож, 15 вересня Роговенко на брифінгу заявив, що правоохоронці нібито спрацювали на випередження і не дали шахрайському офісу почати роботу, пише Перший.
«Жодного дня, жодної секунди, хвилини на території Волині ніякий кол-центр не діяв», — наголосив прокурор. Він також заявив, що немає жодного потерпілого від діяльності такого кол-центру на Волині.
Це була реакція, зокрема, на виступ народного депутата Ігоря Гузя у Верховній Раді. Той закликав звільнити Роговенка та начальника поліції Волині Олега Сліпчука і звернувся до НАБУ із закликом перевірити можливий зв'язок правоохоронців із діяльністю шахрайських кол-центрів.
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Так от: тут є нюанс.
8 вересня Національна поліція оприлюднила інформацію про обшуки у луцькому офісі. І первісна версія повідомлення звучала інакше: «У Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом близько 500 тисяч доларів».
Ішлося, що в офісі було близько 60 операторів, вони «телефонували» громадянам України та ЄС, а гроші потерпілих «одразу виводили» на підконтрольні криптогаманці.
Саме цю інформацію того ранку підхопили українські медіа із заголовками на кшталт «Поліція ліквідувала у Луцьку масштабний шахрайський кол-центр».
Згодом текст на сайті Національної поліції змінився.
Тепер стверджувалося, що «У Луцьку поліція запобігла роботі шахрайського кол-центру». Оператори вже не «телефонували», а «планували телефонувати». Гроші потерпілих не «виводили», а «мали виводитись». А згадки про щомісячний прибуток у близько 500 тисяч доларів у тексті більше немає
При цьому сама URL-адреса матеріалу Нацполіції залишилася старою. У ній досі буквально написано: politsiia-likviduvala-shakhraiskyi-kol-tsentr-iz-shchomisiachnym-dokhodom-blyzko-500-tysiach-dolariv.
Ба більше, навіть у нинішній, відредагованій версії офіційного повідомлення (станом на момент публікації цього тексту) залишилися цікаві формулювання. Поліція пише, що встановлює осіб, «причетних до роботи шахрайського кол-центру», та «коло потерпілих від його діяльності».
Це прямо суперечить категоричній тезі Роговенка про те, що кол-центр не працював «жодної секунди» і потерпілих від його діяльності немає.
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Отож, 15 вересня Роговенко на брифінгу заявив, що правоохоронці нібито спрацювали на випередження і не дали шахрайському офісу почати роботу, пише Перший.
«Жодного дня, жодної секунди, хвилини на території Волині ніякий кол-центр не діяв», — наголосив прокурор. Він також заявив, що немає жодного потерпілого від діяльності такого кол-центру на Волині.
Це була реакція, зокрема, на виступ народного депутата Ігоря Гузя у Верховній Раді. Той закликав звільнити Роговенка та начальника поліції Волині Олега Сліпчука і звернувся до НАБУ із закликом перевірити можливий зв'язок правоохоронців із діяльністю шахрайських кол-центрів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів
Так от: тут є нюанс.
8 вересня Національна поліція оприлюднила інформацію про обшуки у луцькому офісі. І первісна версія повідомлення звучала інакше: «У Луцьку поліція ліквідувала шахрайський кол-центр із щомісячним доходом близько 500 тисяч доларів».
Ішлося, що в офісі було близько 60 операторів, вони «телефонували» громадянам України та ЄС, а гроші потерпілих «одразу виводили» на підконтрольні криптогаманці.
Саме цю інформацію того ранку підхопили українські медіа із заголовками на кшталт «Поліція ліквідувала у Луцьку масштабний шахрайський кол-центр».
Згодом текст на сайті Національної поліції змінився.
Тепер стверджувалося, що «У Луцьку поліція запобігла роботі шахрайського кол-центру». Оператори вже не «телефонували», а «планували телефонувати». Гроші потерпілих не «виводили», а «мали виводитись». А згадки про щомісячний прибуток у близько 500 тисяч доларів у тексті більше немає
При цьому сама URL-адреса матеріалу Нацполіції залишилася старою. У ній досі буквально написано: politsiia-likviduvala-shakhraiskyi-kol-tsentr-iz-shchomisiachnym-dokhodom-blyzko-500-tysiach-dolariv.
Ба більше, навіть у нинішній, відредагованій версії офіційного повідомлення (станом на момент публікації цього тексту) залишилися цікаві формулювання. Поліція пише, що встановлює осіб, «причетних до роботи шахрайського кол-центру», та «коло потерпілих від його діяльності».
Це прямо суперечить категоричній тезі Роговенка про те, що кол-центр не працював «жодної секунди» і потерпілих від його діяльності немає.
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