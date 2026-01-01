Шахрайський кол-центр за 50 метрів від поліції: Гузь вимагає звільнення Сліпчука та Роговенка. ВІДЕО

Ігор Гузь закликав керівництво держави звільнити начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Олега Сліпчука та керівника Волинської обласної прокуратури Максима Роговенка. Свою вимогу парламентар пов'язує зі скандалом довкола ймовірного «кришування» шахрайських кол-центрів.



Про це Ігор Гузь заявив 15 вересня під час виступу з трибуни Верховної Ради України.



Нардеп звернувся до президента України Володимира Зеленського, керівництва Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури.



«Вимагаю звільнити керівника Волинської обласної прокуратури Роговенка та начальника поліції Волині Сліпчука через ймовірне кришування кол-центрів у Луцьку», – заявив Гузь.



За словами парламентаря,



«Може таке бути, що начальник обласного управління поліції Сліпчук і прокурор Роговенко зі своїх кабінетів бачили цей кол-центр, де було близько 60 людей і мільйонні обороти, – і не знали, що там відбувається?» – заявив народний депутат.



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Гузь також згадав матеріали так званої справи «Карфаген». За твердженням депутата,



Окремо Гузь звернув увагу на попереднє місце роботи керівника Волинської обласної прокуратури Роговенка та поставив питання про можливі зв'язки між фігурантами цієї історії.



У підсумку народний депутат озвучив три вимоги. Перша – звільнити керівників поліції та прокуратури Волині. Друга – щоб НАБУ перевірило, чи існує прямий зв'язок між озвученими ним фактами. Третя – не допустити виїзду за кордон осіб, про яких ішлося у його виступі.



«Не дати можливості втекти», – закликав Гузь із трибуни парламенту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат від Волинізакликав керівництво держави звільнити начальника Головного управління Національної поліції у Волинській областіта керівника Волинської обласної прокуратури. Свою вимогу парламентар пов'язує зі скандалом довкола ймовірного «кришування» шахрайських кол-центрів.Про це Ігор Гузь заявив 15 вересня під час виступу з трибуни Верховної Ради України.Нардеп звернувся до президента України, керівництва Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури.«Вимагаю звільнити керівника Волинської обласної прокуратури Роговенка та начальника поліції Волині Сліпчука через ймовірне кришування кол-центрів у Луцьку», – заявив Гузь.За словами парламентаря, 8 вересня у центрі Луцька правоохоронці викрили кол-центр . Гузь звернув увагу на те, що він, за його твердженням, працював приблизно за 50 метрів від будівлі ГУНП у Волинській області та за 150 метрів від обласної прокуратури.«Може таке бути, що начальник обласного управління поліції Сліпчук і прокурор Роговенко зі своїх кабінетів бачили цей кол-центр, де було близько 60 людей і мільйонні обороти, – і не знали, що там відбувається?» – заявив народний депутат.Гузь також згадав матеріали так званої справи «Карфаген». За твердженням депутата, на оприлюднених записах нібито фігурує син начальника поліції Волині, якого називають «Даня-Флеш» . Нардеп стверджує, що на записах його згадують як працівника прокуратури, який нібито сприяв діяльності, пов'язаній із кол-центрами.Окремо Гузь звернув увагу на попереднє місце роботи керівника Волинської обласної прокуратури Роговенка та поставив питання про можливі зв'язки між фігурантами цієї історії.У підсумку народний депутат озвучив три вимоги. Перша – звільнити керівників поліції та прокуратури Волині. Друга – щоб НАБУ перевірило, чи існує прямий зв'язок між озвученими ним фактами. Третя – не допустити виїзду за кордон осіб, про яких ішлося у його виступі.«Не дати можливості втекти», – закликав Гузь із трибуни парламенту.

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