Обірвалося життя воїна з Волині Олександра Круковця





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"Передчасно відійшов у засвіти військовослужбовець Збройних сил України, учасник бойових дій Олександр Круковець із села Люб'язь. У районі продовжено дні жалоби. Світла та вічна пам'ять Герою. Співчуття родині", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя військовослужбовця з Любешівщини.Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА."Передчасно відійшов у засвіти військовослужбовець Збройних сил України, учасник бойових дійіз села Люб'язь. У районі продовжено дні жалоби. Світла та вічна пам'ять Герою. Співчуття родині", - йдеться в повідомленні.

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