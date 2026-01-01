Обірвалося життя воїна з Волині Олександра Круковця
Сьогодні, 14:03
Обірвалося життя військовослужбовця з Любешівщини.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Передчасно відійшов у засвіти військовослужбовець Збройних сил України, учасник бойових дій Олександр Круковець із села Люб'язь. У районі продовжено дні жалоби. Світла та вічна пам'ять Герою. Співчуття родині", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Передчасно відійшов у засвіти військовослужбовець Збройних сил України, учасник бойових дій Олександр Круковець із села Люб'язь. У районі продовжено дні жалоби. Світла та вічна пам'ять Герою. Співчуття родині", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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