ГРВІ на Волині: за тиждень захворіли понад 2600 людей, 70% - діти





Про це 15 вересня



Щоб не захворіти на респіраторні інфекції та вберегти від них близьких, дотримуйтеся простих перевірених порад:



- регулярно мийте руки з милом, щонайменше, 30 секунд. Якщо такої можливості нема, користуйтеся антисептиком;



- провітрюйте приміщення вдома й на роботі, робіть вологе прибирання;



- використовуйте захисну маску в місцях скупчення людей, у транспорті. За можливості дотримуйтеся дистанції. Використовуйте маску, коли вам потрібно контактувати з іншими людьми.



- дотримуйтеся «етикету кашлю»: прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання;



- якщо занедужали, залишайтеся вдома. Зверніться до лікаря й не займайтеся самолікуванням.



Окрім того, варто вакцинуватися від грипу й COVID-19, особливо тим, хто належить до групи високого ризику зараження або тяжкого перебігу захворювання. Це – люди віком 65+, пацієнти із хронічними захворюваннями, діти до 5 років, вагітні, а також ті, хто постійно контактує з великою кількістю людей (медики, педагоги, соціальні працівники, військовослужбовці тощо).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулий тиждень у Волинській області за медичною допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) звернулося понад 2600 осіб, що вдвічі більше, ніж попереднього тижня та на 33% менше показника аналогічного періоду минулого року. Серед тих, хто захворіли, діти до 17 років становлять 70%.Про це 15 вересня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Щоб не захворіти на респіраторні інфекції та вберегти від них близьких, дотримуйтеся простих перевірених порад:- регулярно мийте руки з милом, щонайменше, 30 секунд. Якщо такої можливості нема, користуйтеся антисептиком;- провітрюйте приміщення вдома й на роботі, робіть вологе прибирання;- використовуйте захисну маску в місцях скупчення людей, у транспорті. За можливості дотримуйтеся дистанції. Використовуйте маску, коли вам потрібно контактувати з іншими людьми.- дотримуйтеся «етикету кашлю»: прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання;- якщо занедужали, залишайтеся вдома. Зверніться до лікаря й не займайтеся самолікуванням.Окрім того, варто вакцинуватися від грипу й COVID-19, особливо тим, хто належить до групи високого ризику зараження або тяжкого перебігу захворювання. Це – люди віком 65+, пацієнти із хронічними захворюваннями, діти до 5 років, вагітні, а також ті, хто постійно контактує з великою кількістю людей (медики, педагоги, соціальні працівники, військовослужбовці тощо).

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