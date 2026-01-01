Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Руслана Кравченка, якого напередодні відсторонили від обов’язків указом президента Володимира Зеленського.



Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради, пише



За звільнення Кравченка проголосували 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, серед депутатів не було.



Напередодні Зеленський передав у Верховну Раду подання про звільнення генпрокурора і попросив депутатів підтримати це рішення про звільнення Кравченка. Невдовзі він також відсторонив його з посади своїм указом.



Що передувало звільненню Кравченка?



14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директорові НАБУ Семену Кривоносу. Останнього він звинуватив у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні.



А близьку до керівника САП Олександра Клименка людину, якої стосується інша підозра, звинувачують у «впливі на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації». Кравченко вважає, що саме це стало причиною обшуків у будівлі ОГП.



На це відреагував президент Володимир Зеленський: «У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає».



Під час брифінгу директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозру, яку підписав відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко. Також, попри заяви, підозри не отримували родичі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.



За словами Кривоноса, він не бачив підозри у вигляді паперового документа, а заяву Кравченка назвав «незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри»: «Мені ніхто її не вручав, ніхто її не привозив у НАБУ та САП».



Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів». Медіа дізналися, що для виїзду він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.



Однак речниця ПАРЄ Наталі Барджелліні в коментарі журналістам сказала, що ані Кравченко, ані представники його відомства не братимуть участі в засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада проголосувала за звільнення генерального прокурора, якого напередодні відсторонили від обов’язків указом президентаПро це стало відомо з трансляції Верховної Ради, пише Громадське За звільнення Кравченка проголосували 317 народних депутатів. Тих, хто утримався або проголосував проти, серед депутатів не було.Напередодні Зеленський передав у Верховну Раду подання про звільнення генпрокурора і попросив депутатів підтримати це рішення про звільнення Кравченка. Невдовзі він також відсторонив його з посади своїм указом.14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директорові НАБУ. Останнього він звинуватив у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні.А близьку до керівника САП Олександра Клименка людину, якої стосується інша підозра, звинувачують у «впливі на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприянні в ухиленні від мобілізації». Кравченко вважає, що саме це стало причиною обшуків у будівлі ОГП.На це відреагував президент Володимир Зеленський: «У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає».Під час брифінгу директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозру, яку підписав відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко. Також, попри заяви, підозри не отримували родичі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.За словами Кривоноса, він не бачив підозри у вигляді паперового документа, а заяву Кравченка назвав «незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри»: «Мені ніхто її не вручав, ніхто її не привозив у НАБУ та САП».Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів». Медіа дізналися, що для виїзду він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.Однак речниця ПАРЄ Наталі Барджелліні в коментарі журналістам сказала, що ані Кравченко, ані представники його відомства не братимуть участі в засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні.

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