На Волині знайшли мертвим курсанта Нацгвардії





Обставини події наразі встановлюють, офіційних коментарів від військової частини поки немає.



Інформацію виданню Ольга Бузулук.



«Подія сталась 12 вересня. Чоловік, 1981 року народження у Луцькому районі покінчив з життям. Поліція розслідує самогубство», - розповіла Ольга Бузулук.



Це вже другий випадок смерті військовослужбовця Нацгвардії на Волині за останні два тижні. Раніше в лісі поблизу Луцька виявили тіло 32-річної військовослужбовиці. Правоохоронці розслідують обставини її загибелі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розслідують смерть курсанта місцевої військової частини Національної гвардії.Обставини події наразі встановлюють, офіційних коментарів від військової частини поки немає.Інформацію виданню ВСН підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області«Подія сталась 12 вересня. Чоловік, 1981 року народження у Луцькому районі покінчив з життям. Поліція розслідує самогубство», - розповіла Ольга Бузулук.Це вже другий випадок смерті військовослужбовця Нацгвардії на Волині за останні два тижні. Раніше в лісі поблизу Луцька виявили тіло 32-річної військовослужбовиці. Правоохоронці розслідують обставини її загибелі.

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