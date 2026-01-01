На Волині знайшли мертвим курсанта Нацгвардії
Сьогодні, 11:59
На Волині розслідують смерть курсанта місцевої військової частини Національної гвардії.
Обставини події наразі встановлюють, офіційних коментарів від військової частини поки немає.
Інформацію виданню ВСН підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.
«Подія сталась 12 вересня. Чоловік, 1981 року народження у Луцькому районі покінчив з життям. Поліція розслідує самогубство», - розповіла Ольга Бузулук.
Це вже другий випадок смерті військовослужбовця Нацгвардії на Волині за останні два тижні. Раніше в лісі поблизу Луцька виявили тіло 32-річної військовослужбовиці. Правоохоронці розслідують обставини її загибелі.
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Обставини події наразі встановлюють, офіційних коментарів від військової частини поки немає.
Інформацію виданню ВСН підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.
«Подія сталась 12 вересня. Чоловік, 1981 року народження у Луцькому районі покінчив з життям. Поліція розслідує самогубство», - розповіла Ольга Бузулук.
Це вже другий випадок смерті військовослужбовця Нацгвардії на Волині за останні два тижні. Раніше в лісі поблизу Луцька виявили тіло 32-річної військовослужбовиці. Правоохоронці розслідують обставини її загибелі.
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