На Волині знайшли мертвим курсанта Нацгвардії

На Волині знайшли мертвим курсанта Нацгвардії
На Волині розслідують смерть курсанта місцевої військової частини Національної гвардії.

Обставини події наразі встановлюють, офіційних коментарів від військової частини поки немає.

Інформацію виданню ВСН підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

«Подія сталась 12 вересня. Чоловік, 1981 року народження у Луцькому районі покінчив з життям. Поліція розслідує самогубство», - розповіла Ольга Бузулук.

Це вже другий випадок смерті військовослужбовця Нацгвардії на Волині за останні два тижні. Раніше в лісі поблизу Луцька виявили тіло 32-річної військовослужбовиці. Правоохоронці розслідують обставини її загибелі.

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Теги: Волинь, курсант, смерть
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