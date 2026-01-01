Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії

Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії
У Ковелі продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки ворожих безпілотників, яка сталася 12 вересня.

Про це повідомили у міській раді.

Комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень об’єктів нерухомого майна на чолі з керуючим справами виконавчого комітету Іваном Чуліпою побувала у мешканців громади та зафіксувала руйнування. Наразі отримали 14 заяв.

Зазначається, що під ударом опинилися квартири в Ковелі, а також приватні обійстя у місті та в селі Заріччя Тойкутського округу. Найбільше пошкоджено дерев'яні та пластикові вікна, стіни, стелі та шиферні дахи. Деякі будинки потерпають від ворожих атак уже вдруге.
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії

"Найважчі наслідки маємо в Заріччі, де БпЛА понівечив оселю пенсіонерки. У дерев’яному будинку знищено 90 м² покрівлі, пошкоджено перекриття, стіни, майно. Руйнації зазнали й господарські споруди. Процес відновлення пошкодженого житла триває. у громаді діють два механізми підтримки: самостійне відновлення з подальшим відшкодуванням витрат та ремонт силами комунальників. Тоді компенсацію отримує РЖКП-1", - наголошують у міській раді.
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії
Під ударом - квартири в Ковелі та будинки у селі Заріччя: на Волині ліквідовують наслідки атаки Росії


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Теги: Ковель, атака
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