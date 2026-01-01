На Волині вночі російський дрон атакував тепловоз неподалік кордону із Польщею





Про це



Рятувальники ліквідували пожежу.



На щастя, обійшлося без постраждалих.



У коментарі Олександр Шевченко розповів, що атака відбулася неподалік кордону із Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усію локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.



Довідково: повітряну тривогу в області оголосили о 3:26 ночі. В повітряних силах ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника з Рівненщини у бік Волині.



Нагадаємо, що 12 вересня у Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі.



Також 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні вночі, 15 вересня, внаслідок російського удару загорівся тепловоз.Про це повідомили у ДСНС Волині.Рятувальники ліквідували пожежу.На щастя, обійшлося без постраждалих.У коментарі Суспільному заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезеньрозповів, що атака відбулася неподалік кордону із Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усію локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.повітряну тривогу в області оголосили о 3:26 ночі. В повітряних силах ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника з Рівненщини у бік Волині.Нагадаємо, що 12 вересня у Луцькуна вокзалі.Також 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею,

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