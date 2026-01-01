На Волині вночі російський дрон атакував тепловоз неподалік кордону із Польщею

На Волині вночі російський дрон атакував тепловоз неподалік кордону із Польщею
На Волині сьогодні вночі, 15 вересня, внаслідок російського удару загорівся тепловоз.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У коментарі Суспільному заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко розповів, що атака відбулася неподалік кордону із Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усію локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.

Довідково: повітряну тривогу в області оголосили о 3:26 ночі. В повітряних силах ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника з Рівненщини у бік Волині.

Нагадаємо, що 12 вересня у Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі.
На Волині вночі російський дрон атакував тепловоз неподалік кордону із Польщею

Також 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

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Теги: Волинь, тепловоз, обстріл
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