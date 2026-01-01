На Волині вночі російський дрон атакував тепловоз неподалік кордону із Польщею
Сьогодні, 10:59
На Волині сьогодні вночі, 15 вересня, внаслідок російського удару загорівся тепловоз.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Рятувальники ліквідували пожежу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
У коментарі Суспільному заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко розповів, що атака відбулася неподалік кордону із Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усію локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.
Довідково: повітряну тривогу в області оголосили о 3:26 ночі. В повітряних силах ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника з Рівненщини у бік Волині.
Нагадаємо, що 12 вересня у Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі.
Також 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Рятувальники ліквідували пожежу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
У коментарі Суспільному заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко розповів, що атака відбулася неподалік кордону із Польщею. Локомотив стояв на коліях окремо і не був причеплений до потяга. Усію локомотивну бригаду було евакуйовано заздалегідь.
Довідково: повітряну тривогу в області оголосили о 3:26 ночі. В повітряних силах ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника з Рівненщини у бік Волині.
Нагадаємо, що 12 вересня у Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі.
Також 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.
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