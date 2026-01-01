За 2 км від кордону з Польщею: дрон росії знову атакував пасажирський потяг на Волині. ВІДЕО

Російські окупанти другу добу поспіль активно обстрілюють залізничні мережі на заході України. На Волині атаки зазнав пасажирський поїзд.Про це повідомляють в "Укрзалізниці"."Другу добу поспіль ворог атакує залізницю. Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", - йдеться у повідомленні.Також залізничники зазначили, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав."Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", - резюмували в пресцентір "Укрзалізниці".Нагадаємо, що вранціВідео після атаки ворожим безпілотником пасажирського потяга на Волині опублікували на телеграм-каналі Південь.