За 2 км від кордону з Польщею: дрон росії знову атакував пасажирський потяг на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
Російські окупанти другу добу поспіль активно обстрілюють залізничні мережі на заході України. На Волині атаки зазнав пасажирський поїзд.
Про це повідомляють в "Укрзалізниці".
"Другу добу поспіль ворог атакує залізницю. Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", - йдеться у повідомленні.
Також залізничники зазначили, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.
"Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", - резюмували в пресцентір "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що вранці росіяни завдали удару по АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею.
Відео після атаки ворожим безпілотником пасажирського потяга на Волині опублікували на телеграм-каналі Південь.
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Про це повідомляють в "Укрзалізниці".
"Другу добу поспіль ворог атакує залізницю. Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда", - йдеться у повідомленні.
Також залізничники зазначили, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.
"Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", - резюмували в пресцентір "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що вранці росіяни завдали удару по АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею.
Відео після атаки ворожим безпілотником пасажирського потяга на Волині опублікували на телеграм-каналі Південь.
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