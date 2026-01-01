Росіяни влучили по АЗС на Волині, спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО

Росіяни завдали удару по АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею.Про це повідомляють у телеграм-каналах.Влучання сталося у ніч на 13 вересня неподалік від міжнародного пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Російські окупанти завдали удару «шахедом» по АЗС.На території АЗС виникла масштабна пожежа. На відео видно, що загорілися кілька вантажівок, які були припарковані.Офіційної інформації немає. Про можливих постраждалих невідомо.Водночас удар по КПП на кордоні з Польщею підтвердив голова «Центру протидії дезінформації»"росіяни здійснюють повітряний терор, беззмістовні з воєнної точки зору атаки цивільних обʼєктів продовжуються. В Одесі розбивають житлові будинки, на Заході атакують АЗС, а також пункт пропуску з Польщею. Удари по цивільних направлені на деморалізацію суспільства, нальоти дронів здійснюються за принципом демонстрації, що удари наносяться всюди, де можливо. Жодної логіки в них нема - лише створення картинки терору", - йдеться у дописі Коваленка.Нагадаємо, 12 вересня близько двох десятків безпілотників типу «Шахед» атакували Волинь. Є влучання та травмовані.Зокрема, вибухи було чутно у Ковелі та Луцьку. У містах - приліт дронів. В обласному центрі Волині