Горіли дві машини: за замовний підпал 19-річний волинянин відсидить п'ять років

Горіли дві машини: за замовний підпал 19-річний волинянин відсидить п'ять років
У Луцьку 19-річного молодика, який спалив дві автівки, ув'язнили на п'ять років.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини".

Інцидент стався увечері 1 лютого 2026 року на проспекті Молоді. Денис М. облив рідиною автомобіль Renault Master і підпалив його. Внаслідок цього транспортний засіб було знищено пожежею, а потерпілий зазнав збитків на 520 тисяч гривень. Від поширення вогню пошкоджено сусідній Opel Meriva. Сума майнової шкоди – 173 тисячі гривень.

Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.

Як інформували в поліції Волині, молодику написали з невідомого акаунта у месенджері та запропонували «заробіток». За підпал автомобіля пообіцяли 3000 доларів.

Суд призначив Денису М. п'ять років позбавлення волі. Він також має виплатити суму вартості автівок і по 30 тисяч гривень моральної шкоди обом власникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 77 артсистем, літак та іншу військову техніку
Сьогодні, 09:00
Горіли дві машини: за замовний підпал 19-річний волинянин відсидить п'ять років
Сьогодні, 08:20
До пенсії додадуть понад 1000 грн, але не всім: хто може отримати доплату
Сьогодні, 07:15
Воздвиження Хреста Господнього 2026 року: коли святкуємо та що категорично не можна робити цього дня
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8