Горіли дві машини: за замовний підпал 19-річний волинянин відсидить п'ять років
Сьогодні, 08:20
У Луцьку 19-річного молодика, який спалив дві автівки, ув'язнили на п'ять років.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини".
Інцидент стався увечері 1 лютого 2026 року на проспекті Молоді. Денис М. облив рідиною автомобіль Renault Master і підпалив його. Внаслідок цього транспортний засіб було знищено пожежею, а потерпілий зазнав збитків на 520 тисяч гривень. Від поширення вогню пошкоджено сусідній Opel Meriva. Сума майнової шкоди – 173 тисячі гривень.
Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.
Як інформували в поліції Волині, молодику написали з невідомого акаунта у месенджері та запропонували «заробіток». За підпал автомобіля пообіцяли 3000 доларів.
Суд призначив Денису М. п'ять років позбавлення волі. Він також має виплатити суму вартості автівок і по 30 тисяч гривень моральної шкоди обом власникам.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини".
Інцидент стався увечері 1 лютого 2026 року на проспекті Молоді. Денис М. облив рідиною автомобіль Renault Master і підпалив його. Внаслідок цього транспортний засіб було знищено пожежею, а потерпілий зазнав збитків на 520 тисяч гривень. Від поширення вогню пошкоджено сусідній Opel Meriva. Сума майнової шкоди – 173 тисячі гривень.
Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.
Як інформували в поліції Волині, молодику написали з невідомого акаунта у месенджері та запропонували «заробіток». За підпал автомобіля пообіцяли 3000 доларів.
Суд призначив Денису М. п'ять років позбавлення волі. Він також має виплатити суму вартості автівок і по 30 тисяч гривень моральної шкоди обом власникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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