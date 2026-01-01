Горіли дві машини: за замовний підпал 19-річний волинянин відсидить п'ять років





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався увечері 1 лютого 2026 року на проспекті Молоді. Денис М. облив рідиною автомобіль Renault Master і підпалив його. Внаслідок цього транспортний засіб було знищено пожежею, а потерпілий зазнав збитків на 520 тисяч гривень. Від поширення вогню пошкоджено сусідній Opel Meriva. Сума майнової шкоди – 173 тисячі гривень.



Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.



Як інформували в поліції Волині, молодику написали з невідомого акаунта у месенджері та запропонували «заробіток». За підпал автомобіля пообіцяли 3000 доларів.



Суд призначив Денису М. п'ять років позбавлення волі. Він також має виплатити суму вартості автівок і по 30 тисяч гривень моральної шкоди обом власникам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 19-річного молодика, який спалив дві автівки, ув'язнили на п'ять років.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався увечері 1 лютого 2026 року на проспекті Молоді.облив рідиною автомобіль Renault Master і підпалив його. Внаслідок цього транспортний засіб було знищено пожежею, а потерпілий зазнав збитків на 520 тисяч гривень. Від поширення вогню пошкоджено сусідній Opel Meriva. Сума майнової шкоди – 173 тисячі гривень.Дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу). На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав.Як інформували в поліції Волині, молодику написали з невідомого акаунта у месенджері та запропонували «заробіток». За підпал автомобіля пообіцяли 3000 доларів.Суд призначив Денису М. п'ять років позбавлення волі. Він також має виплатити суму вартості автівок і по 30 тисяч гривень моральної шкоди обом власникам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію