Курс валют на 13 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий





Так вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,55 грн. Також впали показники євро та злотого — на 23 і 6 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,55 (-9 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,76 (-23 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 (-6 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 13 вересня.Так вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,55 грн. Також впали показники євро та злотого — на 23 і 6 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,55 (-9 коп.)Курс євро1 євро — 51,76 (-23 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,98 (-6 коп.).

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