Бракувало дров для господарства: волинського селянина покарали за вирубку лісу





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, пишуть



Інцидент стався 5 лютого 2026 року в Сошичненському лісництві. Іван Ш. без спеціального дозволу бензопилою зрізав сім вільх і дві берези. Сошичненська сільська рада зазнала школи на суму 49 493 гривень. Далі чоловік трактором із підводою перевозив деревину до свого дому, однак дорогою попався на очі поліцейським офіцерам.



Дії кваліфікували за статтею 246 КК України (незаконна порубка дерев у лісах).



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Мовляв, у господарстві залишилося мало дров, тому вирішив поїхати за ними в ліс. Чоловік повністю відплатив завдану шкоду і перерахував 50 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.



Суд призначив Івану Ш. штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 17 тисяч гривень оштрафували селянина з Волині, який хотів нарізати дров у лісі.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався 5 лютого 2026 року в Сошичненському лісництві. Іван Ш. без спеціального дозволу бензопилою зрізав сім вільх і дві берези. Сошичненська сільська рада зазнала школи на суму 49 493 гривень. Далі чоловік трактором із підводою перевозив деревину до свого дому, однак дорогою попався на очі поліцейським офіцерам.Дії кваліфікували за статтею 246 КК України (незаконна порубка дерев у лісах).На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Мовляв, у господарстві залишилося мало дров, тому вирішив поїхати за ними в ліс. Чоловік повністю відплатив завдану шкоду і перерахував 50 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.Суд призначив Івану Ш. штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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