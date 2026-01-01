Скільки коштують торфобрикети на Волині перед опалювальним сезоном





Журналісти



Ціни залежать насамперед від кількості палива та способу його продажу. Тонну торфобрикетів у Володимирі пропонують за 7600 гривень, а в Луцьку є пропозиція за 7500 гривень за тонну.



Також торфобрикети продають невеликими фасованими партіями. Зокрема, в одному з оголошень 40-кілограмовий мішок коштує 400 гривень. Якщо перерахувати цю вартість на тонну, виходить 10 тисяч гривень.



Є й пропозиції торфобрикетів у іншій фасовці. В одному з оголошень вказана ціна 6450 гривень за біг-бег. Водночас у таких випадках важливо звертати увагу на вагу упаковки, адже однакова ціна не означає однаковий обсяг палива.



Тому безпосередньо порівнювати всі пропозиції між собою не можна. Продавці вказують вартість за різну кількість торфобрикетів — тонну, біг-бег, мішок або іншу партію. На кінцеву суму також може впливати доставка. Перед купівлею варто уточнити вагу продукції та чи входить перевезення у вказану в оголошенні ціну.



Для порівняння, у вересні 2025 року тонна торфобрикетів коштувала 3500 гривень. Нині в актуальних оголошеннях тонну пропонують за 7500–7600 гривень. Тобто за рік ціна стала більш ніж удвічі вищою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З наближенням опалювального сезону волиняни починають запасатися паливом для обігріву осель. Серед варіантів для печей і твердопаливних котлів — торфобрикети, які продають як великими партіями, так і в мішках.Журналісти ВСН проаналізували актуальні оголошення та дізналися, скільки зараз коштують торфобрикети на Волині.Ціни залежать насамперед від кількості палива та способу його продажу. Тонну торфобрикетів у Володимирі пропонують за 7600 гривень, а в Луцьку є пропозиція за 7500 гривень за тонну.Також торфобрикети продають невеликими фасованими партіями. Зокрема, в одному з оголошень 40-кілограмовий мішок коштує 400 гривень. Якщо перерахувати цю вартість на тонну, виходить 10 тисяч гривень.Є й пропозиції торфобрикетів у іншій фасовці. В одному з оголошень вказана ціна 6450 гривень за біг-бег. Водночас у таких випадках важливо звертати увагу на вагу упаковки, адже однакова ціна не означає однаковий обсяг палива.Тому безпосередньо порівнювати всі пропозиції між собою не можна. Продавці вказують вартість за різну кількість торфобрикетів — тонну, біг-бег, мішок або іншу партію. На кінцеву суму також може впливати доставка. Перед купівлею варто уточнити вагу продукції та чи входить перевезення у вказану в оголошенні ціну.Для порівняння, у вересні 2025 року тонна торфобрикетів коштувала 3500 гривень. Нині в актуальних оголошеннях тонну пропонують за 7500–7600 гривень. Тобто за рік ціна стала більш ніж удвічі вищою.

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