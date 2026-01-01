На війні загинув Герой із Волині Віктор Денисюк
Сьогодні, 21:15
8 вересня 2026 року, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув уродженець села Соснина Іваничівської громади, житель села Бубнів, Денисюк Віктор Анатолійович, 1972 року народження.
Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.
Віктор Денисюк – випускник Соснинської школи 1989 року.
Він став на захист України ще у 2014 році, пройшов складний та тривалий шлях військової служби та, залишаючись вірним своєму обов’язку, загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-3».
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили в Іваничівській селищній раді.
Віктор Денисюк – випускник Соснинської школи 1989 року.
Він став на захист України ще у 2014 році, пройшов складний та тривалий шлях військової служби та, залишаючись вірним своєму обов’язку, загинув у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області внаслідок ворожого удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-3».
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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