Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 13 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 13 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 13 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 13 вересня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.
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