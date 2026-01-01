Лучани утворили фігуру прапора до Дня міста





Захід організував департамент молоді та спорту Луцької міської ради. Акція «Українська вишиванка» із 2007 року гуртує жителів громади навколо спільної любові до рідного міста, пишуть



Одягнувши український оберіг, люди із жовто-блакитними папірцями утворили фігуру Державного Прапора України.



До флешмобу долучилися представники різних спільнот: освітяни, спортсмени, посадовці, молодь, громадські активісти, а також небайдужі містяни.



Зі слів начальниці відділу молодіжної політики Луцькради Зарини Дацик, через погодні умови фігуру змінили, але це ніяк не повпливало на загальну атмосферу свята.



«Щороку спільно з активістами й керівництвом міста вирішуємо, яку фігуру створити. Планували, що містяни зроблять фігуру «UA-35», щоби підкреслити, що нашій незалежній державі цьогоріч виповнилося 35 років. Але сьогодні і вчора погода внесла корективи, тож в екстреному порядку вирішили об’єднатися навколо Державного Прапора. Так ми від Луцька привітали Україну з річницею незалежності. Водночас учасники акції довели, що погодні умови не можуть зупинити починання українців, адже зараз ми переживаємо набагато більше випробувань», – поінформувала Зарина Дацик.



Нагадаємо, уперше акція «Українська вишиванка» відбулася в Луцьку у 2007 році, коли понад три тисячі людей у вишитих сорочках утворили величний Тризуб. Від року до року проведення акції змінювалося зображення. Щоразу воно уособлювало певний елемент, подію, образ історії міста та України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із нагоди 941-річчя Луцька на Театральному майдані провели щорічну громадську акцію «Українська вишиванка». Міський флешмоб не змогла зупинити навіть дощова погода.Захід організував департамент молоді та спорту Луцької міської ради. Акція «Українська вишиванка» із 2007 року гуртує жителів громади навколо спільної любові до рідного міста, пишуть "Волинські новини" Одягнувши український оберіг, люди із жовто-блакитними папірцями утворили фігуру Державного Прапора України.До флешмобу долучилися представники різних спільнот: освітяни, спортсмени, посадовці, молодь, громадські активісти, а також небайдужі містяни.Зі слів начальниці відділу молодіжної політики Луцькради Зарини Дацик, через погодні умови фігуру змінили, але це ніяк не повпливало на загальну атмосферу свята.«Щороку спільно з активістами й керівництвом міста вирішуємо, яку фігуру створити. Планували, що містяни зроблять фігуру «UA-35», щоби підкреслити, що нашій незалежній державі цьогоріч виповнилося 35 років. Але сьогодні і вчора погода внесла корективи, тож в екстреному порядку вирішили об’єднатися навколо Державного Прапора. Так ми від Луцька привітали Україну з річницею незалежності. Водночас учасники акції довели, що погодні умови не можуть зупинити починання українців, адже зараз ми переживаємо набагато більше випробувань», – поінформувала Зарина Дацик.Нагадаємо, уперше акція «Українська вишиванка» відбулася в Луцьку у 2007 році, коли понад три тисячі людей у вишитих сорочках утворили величний Тризуб. Від року до року проведення акції змінювалося зображення. Щоразу воно уособлювало певний елемент, подію, образ історії міста та України.

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