Дощ не став на заваді: до Дня міста у Луцьку відбувся велопробіг у вишиванках





До заходу доєдналися любителі велоспорту різного віку – найменші їхали під супроводом батьків. Для організації безпечного руху, колону велосипедистів супроводжували поліцейські, пишуть



Маршрут незмінний: Театральний майдан – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – просп. Перемоги – просп. Соборності – просп. Молоді – просп. Відродження – вул. Рівненська – просп. Волі – Театральний майдан.



Як розповів директор Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук, захід організувують вже вдевʼяте, і незважаючи на дощову погоду, знайшлося десятки охочих взяти участь у велопробізі.



«Традиційно до нас доєднувалося декілька сотень лучан, сьогодні досить несприятлива погода, але все ж приїхали люди, які готові долати цей маршрут. Окрім Дня міста, ми ще сьогодні відзначаємо День фізичної культури і спорту, і це теж метод пропагувати здоровий спосіб життя, велоспорт, обʼєднувати велолюбителів і продовжувати гарну традицію святкування», – зазначив Юрій Семчук.



Учасники велопробігу подолали відстань близько 10 кілометрів за менш ніж одну годину. Після фінішу усі охочі доєдналися до щорічної акції «Українська вишиванка», під час якої учасники складають різноманітні фігури, цьогоріч – прапор України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартували урочистості з нагоди Дня міста. Однією з традиційних частин святкової програми став велопробіг у вишиванках, який провели у самому центрі. Лучани зібралися на Театральному майдані, щоб разом відзначити свято та підтримати Збройні сили України.До заходу доєдналися любителі велоспорту різного віку – найменші їхали під супроводом батьків. Для організації безпечного руху, колону велосипедистів супроводжували поліцейські, пишуть "Волинські новини" Маршрут незмінний: Театральний майдан – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – просп. Перемоги – просп. Соборності – просп. Молоді – просп. Відродження – вул. Рівненська – просп. Волі – Театральний майдан.Як розповів директор Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук, захід організувують вже вдевʼяте, і незважаючи на дощову погоду, знайшлося десятки охочих взяти участь у велопробізі.«Традиційно до нас доєднувалося декілька сотень лучан, сьогодні досить несприятлива погода, але все ж приїхали люди, які готові долати цей маршрут. Окрім Дня міста, ми ще сьогодні відзначаємо День фізичної культури і спорту, і це теж метод пропагувати здоровий спосіб життя, велоспорт, обʼєднувати велолюбителів і продовжувати гарну традицію святкування», – зазначив Юрій Семчук.Учасники велопробігу подолали відстань близько 10 кілометрів за менш ніж одну годину. Після фінішу усі охочі доєдналися до щорічної акції «Українська вишиванка», під час якої учасники складають різноманітні фігури, цьогоріч – прапор України.

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