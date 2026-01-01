Ціна пшениці на Волині змінюється навіть протягом дня: скільки платять за тонну





Журналісти



Цьогоріч на Волині вже завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом аграрії намолотили 943 тисячі тонн зерна. Зокрема, озимої та ярої пшениці зібрали майже 696 тисяч тонн при середній урожайності 47 центнерів з гектара.



За словами Аліни Шевчук, керівниці напряму зернових та олійних культур одного з підприємств на Волині, зараз пшеницю 4 класу закуповують приблизно по 6600 гривень за тонну, 3 класу — по 6900 гривень, а 2 класу — по 6900–7000 гривень за тонну.



Водночас закупівля зерна зараз невелика. Одна з причин — складнощі з його подальшим продажем та доставкою.



Раніше значну частину українського зерна вивозили через морські порти. Нині ж частину продукції доводиться транспортувати через західні кордони.



За словами Аліни Шевчук, там виникають труднощі з пропуском вантажів та оформленням документів. Через це компанії не завжди можуть швидко вивезти придбане зерно.



«Якщо розуміємо, що не зможемо вивезти збіжжя, то ми його не купуємо або купуємо за суттєво нижчою ціною, тому що нам треба врахувати ризики на логістику, простої і так далі».



Через ситуацію з перевезеннями ціна на зерно може змінюватися кілька разів протягом дня. Вона залежить від того, наскільки легко компанія може придбати зерно, перевезти його та продати далі.



На ціну також впливає якість пшениці. Водночас немає одного показника, який визначає вартість усіх партій. Все залежить від того, для чого використовуватимуть зерно та які вимоги має кінцевий покупець.



«У кожній культурі свій показник. У сої важливий білок, у соняшнику та ріпаку — олійність. У пшениці є ряд показників. Якщо це на борошномельне, то це буде і білок, і клейковина. Для фуражної пшениці вимоги можуть бути іншими — наприклад, щодо різних домішок».



Наразі на Волині немає великої проблеми з місцями для зберігання зерна. Багато фермерів облаштували власні склади після початку повномасштабного вторгнення, тому можуть зберігати врожай і не продавати його одразу.



Проте ситуація може змінитися, коли розпочнеться активний збір пізніх культур. Цьогоріч на Волині під соняшник відвели близько 42 тисяч гектарів, під сою — 71 тисячу, а під кукурудзу — 75 тисяч гектарів.



Якщо пшеницю й надалі буде складно продавати, після збору цих культур вільних місць для зберігання зерна може стати менше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські аграрії вже завершили збір пшениці, однак продати врожай зараз не так просто. Через проблеми з перевезенням та збутом закупівельники обережніше купують зерно, а ціна може змінюватися навіть протягом одного дня.Журналісти ВСН дізналися, за скільки зараз закуповують пшеницю на Волині, від чого залежить її ціна та чи вистачає місця для зберігання зерна.Цьогоріч на Волині вже завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом аграрії намолотили 943 тисячі тонн зерна. Зокрема, озимої та ярої пшениці зібрали майже 696 тисяч тонн при середній урожайності 47 центнерів з гектара.За словами, керівниці напряму зернових та олійних культур одного з підприємств на Волині, зараз пшеницю 4 класу закуповують приблизно по 6600 гривень за тонну, 3 класу — по 6900 гривень, а 2 класу — по 6900–7000 гривень за тонну.Водночас закупівля зерна зараз невелика. Одна з причин — складнощі з його подальшим продажем та доставкою.Раніше значну частину українського зерна вивозили через морські порти. Нині ж частину продукції доводиться транспортувати через західні кордони.За словами Аліни Шевчук, там виникають труднощі з пропуском вантажів та оформленням документів. Через це компанії не завжди можуть швидко вивезти придбане зерно.«Якщо розуміємо, що не зможемо вивезти збіжжя, то ми його не купуємо або купуємо за суттєво нижчою ціною, тому що нам треба врахувати ризики на логістику, простої і так далі».Через ситуацію з перевезеннями ціна на зерно може змінюватися кілька разів протягом дня. Вона залежить від того, наскільки легко компанія може придбати зерно, перевезти його та продати далі.На ціну також впливає якість пшениці. Водночас немає одного показника, який визначає вартість усіх партій. Все залежить від того, для чого використовуватимуть зерно та які вимоги має кінцевий покупець.«У кожній культурі свій показник. У сої важливий білок, у соняшнику та ріпаку — олійність. У пшениці є ряд показників. Якщо це на борошномельне, то це буде і білок, і клейковина. Для фуражної пшениці вимоги можуть бути іншими — наприклад, щодо різних домішок».Наразі на Волині немає великої проблеми з місцями для зберігання зерна. Багато фермерів облаштували власні склади після початку повномасштабного вторгнення, тому можуть зберігати врожай і не продавати його одразу.Проте ситуація може змінитися, коли розпочнеться активний збір пізніх культур. Цьогоріч на Волині під соняшник відвели близько 42 тисяч гектарів, під сою — 71 тисячу, а під кукурудзу — 75 тисяч гектарів.Якщо пшеницю й надалі буде складно продавати, після збору цих культур вільних місць для зберігання зерна може стати менше.

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