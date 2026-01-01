У селі біля Луцька на могилах загиблих Захисників майорять подерті прапори





Про це повідомила місцева жителька Ірина Бойчук, яка опублікувала відповідні фото та звернула увагу на стан місць поховання Героїв, пише



За її словами, минулого року церковний хор села власноруч замінив прапор на могилі Сергія Помінкевича — першого Героя Забороля. Стяг був пошкоджений вітром.



«Тоді вирішили нічого не писати і не робити фото — поміняли прапор, віддали подяку Герою, та й все. Щиро сподівалися, що наша ініціатива матиме наслідування», — зазначила авторка допису.



Однак цього року ситуація, за її словами, повторилася. На могилах інших Захисників знову майорять подерті прапори.



Жінка наголошує, що не знає, чи мають загиблі Герої рідних, які можуть регулярно навідуватися до могил. Водночас, на її думку, громада повинна належним чином доглядати за місцями поховання своїх Захисників, а керівництво села — контролювати цей процес.



«Знаю і бачила на власні очі, які роблять Алеї Слави в інших селах, як глядять ті могили, садять квіти, роблять великі фото, пишуть книги пам'яті про своїх односельчан, а в нас навіть прапор не можуть замінити. Це вже дно!» — обурюється авторка.



Місцевих жителів закликають не залишатися байдужими до стану могил загиблих воїнів та звернути увагу відповідальних осіб на проблему.



Адже шана до тих, хто віддав життя за Україну, має проявлятися не лише у словах, а й у належному догляді за їхніми могилами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Забороль на могилах загиблих українських Захисників вкотре опинилися пошкоджені державні прапори.Про це повідомила місцева жителька, яка опублікувала відповідні фото та звернула увагу на стан місць поховання Героїв, пише Волинь.UA. За її словами, минулого року церковний хор села власноруч замінив прапор на могилі— першого Героя Забороля. Стяг був пошкоджений вітром.«Тоді вирішили нічого не писати і не робити фото — поміняли прапор, віддали подяку Герою, та й все. Щиро сподівалися, що наша ініціатива матиме наслідування», — зазначила авторка допису.Однак цього року ситуація, за її словами, повторилася. На могилах інших Захисників знову майорять подерті прапори.Жінка наголошує, що не знає, чи мають загиблі Герої рідних, які можуть регулярно навідуватися до могил. Водночас, на її думку, громада повинна належним чином доглядати за місцями поховання своїх Захисників, а керівництво села — контролювати цей процес.«Знаю і бачила на власні очі, які роблять Алеї Слави в інших селах, як глядять ті могили, садять квіти, роблять великі фото, пишуть книги пам'яті про своїх односельчан, а в нас навіть прапор не можуть замінити. Це вже дно!» — обурюється авторка.Місцевих жителів закликають не залишатися байдужими до стану могил загиблих воїнів та звернути увагу відповідальних осіб на проблему.Адже шана до тих, хто віддав життя за Україну, має проявлятися не лише у словах, а й у належному догляді за їхніми могилами.

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