У Будинку офіцерів у Луцьку демонтували автентичну плитку-пам'ятку архітектури: у чому причина





Уламки зруйнованої плитки знайшли працівники міського відділу охорони культурної спадщини. Про це Олександр Котис.



«Об'єми демонтажу — досить великі. Виявили, що в цокольному поверсі дуже багато площі на сьогодні демонтовано. На поверх вище, так само, були демонтовані елементи, але не так багато», — сказав Олександр Котис.



Загалом в приміщенні демонтували 61 квадратний метр автентичної плитки. Як зазначив інженер-будівельник підрядної організації Михайло Василишин, плитку неможливо було зберегти.



«Вона лежала не на клейовій основі, а на цементній. Декілька років вона була підтоплена, тому у ній утворилися пустоти, і сама стяжка була неякісного виконання. Зберегти її, аби покласти на наступну підготовлену основу», — пояснив інженер-будівельник підрядної організації Михайло Василишин.



Ректорка Луцького національного технічного університету, на балансі якого перебуває будинок, Ірина Вахович додала, що постійна затопленість підвального приміщення негативно вплинула на стан будівлі.



«Якби ми це залишали, нас би ніхто не зрозумів через те, що рано чи пізно вона б провалилася. І було б не лише три ями, а набагато більше. Тому змушені були прийняти це рішення», — прокоментувала Ірина Вахович.



Роботи будівельники не призупиняли. На другому та третьому поверхах будівлі збережуть підлогову плитку, двері, огородження сходів, поруччя та декоративні елементи.



Реставрувати Будинок офіцерів розпочали торік влітку. На його місці планують зробити інтерактивний простір «Музей науки». Вартість робіт — майже 128 мільйонів гривень. Завершити реставрацію планують до кінця 2027 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час реставраційних робіт будівельники демонтували орієнтовно половину автентичної плитки у колишньому Будинку офіцерів. Плитка була пам'яткою архітектури місцевого значення «Земельний банк».Уламки зруйнованої плитки знайшли працівники міського відділу охорони культурної спадщини. Про це Суспільному розповів начальник відділу«Об'єми демонтажу — досить великі. Виявили, що в цокольному поверсі дуже багато площі на сьогодні демонтовано. На поверх вище, так само, були демонтовані елементи, але не так багато», — сказав Олександр Котис.Загалом в приміщенні демонтували 61 квадратний метр автентичної плитки. Як зазначив інженер-будівельник підрядної організації, плитку неможливо було зберегти.«Вона лежала не на клейовій основі, а на цементній. Декілька років вона була підтоплена, тому у ній утворилися пустоти, і сама стяжка була неякісного виконання. Зберегти її, аби покласти на наступну підготовлену основу», — пояснив інженер-будівельник підрядної організації Михайло Василишин.Ректорка Луцького національного технічного університету, на балансі якого перебуває будинок,додала, що постійна затопленість підвального приміщення негативно вплинула на стан будівлі.«Якби ми це залишали, нас би ніхто не зрозумів через те, що рано чи пізно вона б провалилася. І було б не лише три ями, а набагато більше. Тому змушені були прийняти це рішення», — прокоментувала Ірина Вахович.Роботи будівельники не призупиняли. На другому та третьому поверхах будівлі збережуть підлогову плитку, двері, огородження сходів, поруччя та декоративні елементи.Реставрувати Будинок офіцерів розпочали торік влітку. На його місці планують зробити інтерактивний простір «Музей науки». Вартість робіт — майже 128 мільйонів гривень. Завершити реставрацію планують до кінця 2027 року.

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