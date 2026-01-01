Під Луцьком – скандал через грандіозне будівництво магазину

Під Луцьком – скандал через грандіозне будівництво магазину
У Боратині поблизу Луцька виник конфлікт через будівництво нового комерційного приміщення. Місцеві мешканці вважають, що будівля завелика для обраної ділянки, а після відкриття закладу на вулиці можуть виникнути проблеми з рухом і паркуванням. Власниця майбутнього магазину запевняє: будується законно та має всі необхідні документи.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

За словами жителів, площа майбутньої будівлі перевищуватиме 800 квадратних метрів. Люди побоюються, що передбачених паркомісць не вистачить, тому відвідувачі залишатимуть автомобілі просто вздовж вузької вулиці.

Мешканці також нарікають, що до початку робіт їм не пояснили, що саме зводитимуть на ділянці. На будівельному паспорті, кажуть вони, не було контактних даних, за якими можна було б звернутися по роз’яснення. Через це люди зверталися до місцевої влади та правоохоронців.

Власниця будівництва Руслана Вознюк розповіла, що на приватній ділянці планує відкрити магазин насіння. За її словами, роботи ведуть відповідно до проєкту, а всі дозволи отримали ще до початку будівництва.

Жінка стверджує, що через питання з паркуванням площу будівлі зменшили приблизно на 30 квадратних метрів. Це нібито дозволило облаштувати більше паркомісць, зокрема місця для людей з інвалідністю. Схему в’їзду та виїзду, за її словами, також погодили з поліцією.

Власниця додала, що на об’єкт уже неодноразово виїжджала комісія, яка перевіряла дотримання будівельних норм. Загалом біля майбутнього магазину планують облаштувати близько дев’яти місць для автомобілів.

Водночас мешканців ці пояснення не переконали. Вони вважають, що забудовниця мала б обговорити свої плани із сусідами, адже робота майбутнього закладу безпосередньо впливатиме на їхню вулицю.

Власниця відповідає, що будує на приватній території, тому окремої згоди сусідів не потребувала. За її словами, до робіт узялися лише після отримання дозволів від усіх відповідних установ.

Архітектор Боратинської громади пояснив, що місцевий відділ архітектури видає лише містобудівні умови та обмеження. Після цього замовник виготовляє проєкт, проходить експертизу та звертається по дозвіл на будівництво до Державної інспекції архітектури та містобудування України.

У громаді вже підготували звернення до ДІАМ із проханням ретельно перевірити, чи дотрималися проєктанти та замовник усіх державних будівельних норм. Поки ж будівництво триває, а мешканці продовжують побоюватися, що після відкриття магазину їхня вулиця перетвориться на хаотичну парковку.

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Теги: скандал, Волинь
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