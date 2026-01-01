Волинські прикордонники здали понад тридцять літрів крові

У Луцьку військовослужбовці та працівники Волинського прикордонного загону долучилися до традиційної донорської акції та здали понад 30 літрів крові.Про це пише 6 прикордонний Волинський загін.Поповнення банків біоматеріалу відбулося у Волинському обласному центрі служби крові задля забезпечення медичних потреб як поранених військовослужбовців, так і цивільних громадян.До донації приєдналися бійці управління загону та підрозділів, що охороняють ділянки кордону з Польщею та білоруссю, зокрема учасники бойових дій на Сході України. Вони підкреслили важливість системного донорства для допомоги побратимам на фронті. Водночас у центрі служби крові наголосили, що зданий біоматеріал регулярно використовується для порятунку пацієнтів після складних операцій, дорожньо-транспортних пригод і під час важких захворювань.