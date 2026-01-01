Росія за добу втратила сотні окупантів: Генштаб ЗСУ оприлюднив дані





Про це у суботу, 12 вересня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали:



особового складу — близько 1 505 380 (+1 500) осіб

танків — 12 342 (+1)

бойових броньованих машин — 25 322 (+10)

артилерійських систем — 49 601 (+85)

РСЗВ / MLRS — 2 115 (+6)

засоби ППО — 1 633 (+11)

літаків — 442 (+1 підтверджено за попередній період)

гелікоптерів — 356 (+0)

наземні робототехнічні комплекси — 2 586 (+13)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 512 175 (+2 045)

крилаті ракети — 5 103 (+0)

кораблі / катери — 35 (+0)

підводні човни — 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 147 849 (+638)

спеціальна техніка — 4 676 (+10)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російські окупаційні сили втратила 1500 своїх військових, один танк, 85 артилерійських систем та іншу техніку.Про це у суботу, 12 вересня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали:особового складу — близько 1 505 380 (+1 500) осібтанків — 12 342 (+1)бойових броньованих машин — 25 322 (+10)артилерійських систем — 49 601 (+85)РСЗВ / MLRS — 2 115 (+6)засоби ППО — 1 633 (+11)літаків — 442 (+1 підтверджено за попередній період)гелікоптерів — 356 (+0)наземні робототехнічні комплекси — 2 586 (+13)БПЛА оперативно-тактичного рівня — 512 175 (+2 045)крилаті ракети — 5 103 (+0)кораблі / катери — 35 (+0)підводні човни — 2 (+0)автомобільна техніка та автоцистерни — 147 849 (+638)спеціальна техніка — 4 676 (+10)

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