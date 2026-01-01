Росія за добу втратила сотні окупантів: Генштаб ЗСУ оприлюднив дані
Сьогодні, 09:15
За минулу добу російські окупаційні сили втратила 1500 своїх військових, один танк, 85 артилерійських систем та іншу техніку.
Про це у суботу, 12 вересня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали:
особового складу — близько 1 505 380 (+1 500) осіб
танків — 12 342 (+1)
бойових броньованих машин — 25 322 (+10)
артилерійських систем — 49 601 (+85)
РСЗВ / MLRS — 2 115 (+6)
засоби ППО — 1 633 (+11)
літаків — 442 (+1 підтверджено за попередній період)
гелікоптерів — 356 (+0)
наземні робототехнічні комплекси — 2 586 (+13)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 512 175 (+2 045)
крилаті ракети — 5 103 (+0)
кораблі / катери — 35 (+0)
підводні човни — 2 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 147 849 (+638)
спеціальна техніка — 4 676 (+10)
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Про це у суботу, 12 вересня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.26 склали:
особового складу — близько 1 505 380 (+1 500) осіб
танків — 12 342 (+1)
бойових броньованих машин — 25 322 (+10)
артилерійських систем — 49 601 (+85)
РСЗВ / MLRS — 2 115 (+6)
засоби ППО — 1 633 (+11)
літаків — 442 (+1 підтверджено за попередній період)
гелікоптерів — 356 (+0)
наземні робототехнічні комплекси — 2 586 (+13)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 512 175 (+2 045)
крилаті ракети — 5 103 (+0)
кораблі / катери — 35 (+0)
підводні човни — 2 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 147 849 (+638)
спеціальна техніка — 4 676 (+10)
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