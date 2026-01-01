Понад два роки чаклували над кавою: у Луцьку продають кав'ярню у стилі Гаррі Поттера, бо власник виїхав за кордон
Сьогодні, 08:20
У Луцьку продають готовий бізнес, що працює вже більше 2-х років, – кав'ярню в стилі Гаррі Поттера.
Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".
Нагадаємо: у червні 2024 року у Луцьку на проспекті Грушевського відкрили тематичну кав'ярню в стилі Гаррі Поттера – «Гоґвортс еспресо».
Автори допису зазначили, що ця затишна тематична кав'ярня має своїх постійних гостей і хорошу репутацію. Раніше там проводили тематичні майстер-класи для дітей, квести, квізи для дітей і дорослих, дитячі свята та дні народження.
Що входить у вартість :
Кавомашина Sanremo, 2-постова, дуже економна по електроенергії (3.5кв)
Кавомолка Fiorenzato f 64 нова
Кавомолка Cunill нова
Холодильна вітрина Frosty
Гриль Tefal новий
Холодильник
Морозильна камера
Посудомийна машина
Кондиціонер
Система фільтрації води (зворотнього осмосу, з мінералізацією)
Барна стійка, раковина і всі меблі та стелажі
Робочий телефон
Весь посуд, кухонне приладдя
Всі декоративні тематичні елементи, настолки, тематичний одяг
Всі товарні залишки на момент продажу
Вся база постачальників, майстрів, ведучих і т.д. Техкарти на авторські напої
Акаунти в соцмережах (інстаграм, тік-ток) , Гугл Марс.
«Підключена доставка Bolt food, теж можемо перепідключити на нового власника. Також радо поділюся всіма ідеями з розвитку кав'ярні, які не встигла реалізувати. Є можливість в майбутньому облаштувати столики на вулиці. Приміщення 30м2, в оренді за адекватною ціною. Електрику в будинку не відключають. Потужність електрики збільшена до 15кВт.
Продаю, у зв'язку з тим, що вже довгий час живу в іншій країні, в Україні буваю рідко і не маю часу і можливості розвивати бізнес та нормально реалізувати його потенціал, організувати просування і рекламу.
Хочу швидше закінчити свої справи в Україні і остаточно переїхати, тому продаю за максимально зниженою ціною», – зазначила власниця.
Оголошена вартість – 10 000 доларів.
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Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає "Конкурент".
Нагадаємо: у червні 2024 року у Луцьку на проспекті Грушевського відкрили тематичну кав'ярню в стилі Гаррі Поттера – «Гоґвортс еспресо».
Автори допису зазначили, що ця затишна тематична кав'ярня має своїх постійних гостей і хорошу репутацію. Раніше там проводили тематичні майстер-класи для дітей, квести, квізи для дітей і дорослих, дитячі свята та дні народження.
Що входить у вартість :
Кавомашина Sanremo, 2-постова, дуже економна по електроенергії (3.5кв)
Кавомолка Fiorenzato f 64 нова
Кавомолка Cunill нова
Холодильна вітрина Frosty
Гриль Tefal новий
Холодильник
Морозильна камера
Посудомийна машина
Кондиціонер
Система фільтрації води (зворотнього осмосу, з мінералізацією)
Барна стійка, раковина і всі меблі та стелажі
Робочий телефон
Весь посуд, кухонне приладдя
Всі декоративні тематичні елементи, настолки, тематичний одяг
Всі товарні залишки на момент продажу
Вся база постачальників, майстрів, ведучих і т.д. Техкарти на авторські напої
Акаунти в соцмережах (інстаграм, тік-ток) , Гугл Марс.
«Підключена доставка Bolt food, теж можемо перепідключити на нового власника. Також радо поділюся всіма ідеями з розвитку кав'ярні, які не встигла реалізувати. Є можливість в майбутньому облаштувати столики на вулиці. Приміщення 30м2, в оренді за адекватною ціною. Електрику в будинку не відключають. Потужність електрики збільшена до 15кВт.
Продаю, у зв'язку з тим, що вже довгий час живу в іншій країні, в Україні буваю рідко і не маю часу і можливості розвивати бізнес та нормально реалізувати його потенціал, організувати просування і рекламу.
Хочу швидше закінчити свої справи в Україні і остаточно переїхати, тому продаю за максимально зниженою ціною», – зазначила власниця.
Оголошена вартість – 10 000 доларів.
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