Понад два роки чаклували над кавою: у Луцьку продають кав'ярню у стилі Гаррі Поттера, бо власник виїхав за кордон





Про це йдеться в оголошенні на одному з маркетплейсів, передає



Нагадаємо: у червні 2024 року у Луцьку на проспекті Грушевського відкрили тематичну кав'ярню в стилі Гаррі Поттера – «Гоґвортс еспресо».



Автори допису зазначили, що ця затишна тематична кав'ярня має своїх постійних гостей і хорошу репутацію. Раніше там проводили тематичні майстер-класи для дітей, квести, квізи для дітей і дорослих, дитячі свята та дні народження.



Що входить у вартість :



Кавомашина Sanremo, 2-постова, дуже економна по електроенергії (3.5кв)

Кавомолка Fiorenzato f 64 нова

Кавомолка Cunill нова

Холодильна вітрина Frosty

Гриль Tefal новий

Холодильник

Морозильна камера

Посудомийна машина

Кондиціонер

Система фільтрації води (зворотнього осмосу, з мінералізацією)

Барна стійка, раковина і всі меблі та стелажі

Робочий телефон

Весь посуд, кухонне приладдя

Всі декоративні тематичні елементи, настолки, тематичний одяг

Всі товарні залишки на момент продажу

Вся база постачальників, майстрів, ведучих і т.д. Техкарти на авторські напої

Акаунти в соцмережах (інстаграм, тік-ток) , Гугл Марс.



«Підключена доставка Bolt food, теж можемо перепідключити на нового власника. Також радо поділюся всіма ідеями з розвитку кав'ярні, які не встигла реалізувати. Є можливість в майбутньому облаштувати столики на вулиці. Приміщення 30м2, в оренді за адекватною ціною. Електрику в будинку не відключають. Потужність електрики збільшена до 15кВт.



Продаю, у зв'язку з тим, що вже довгий час живу в іншій країні, в Україні буваю рідко і не маю часу і можливості розвивати бізнес та нормально реалізувати його потенціал, організувати просування і рекламу.



Хочу швидше закінчити свої справи в Україні і остаточно переїхати, тому продаю за максимально зниженою ціною», – зазначила власниця.



Оголошена вартість – 10 000 доларів.

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