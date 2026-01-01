В Україні можливі перебої з постачанням ліків через обстріли РФ - профільна асоціація





Про це повідомили



Пошкодження логістичної та цивільної інфраструктури унаслідок чергових атак російських окупантів безпосередньо впливає на логістичні ланцюги та безперервність постачання медичних препаратів і виробів. В асоціації зазначають про фіксацію затримок із постачанням окремих категорій ліків, при цьому дистриб'ютори наразі не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок.



В АПАУ наголошують, що аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання і не можуть самостійно компенсувати дефіцит препаратів у разі їх відсутності у виробників чи дистриб’юторів. Тому для стабілізації ситуації необхідна координація між виробниками, дистриб’юторами, аптечним сектором та державними органами.



Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо подальших кроків.



Зокрема, серед пропозицій АПАУ – спрощення процедур ввезення лікарських засобів, розширення доступу аптек до фінансової підтримки та пільгового кредитування, використання механізмів паралельного імпорту, а також створення додаткових можливостей для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях, зокрема в метро, підземних переходах та укриттях.



В асоціації закликають громадян не створювати ажіотажу та не скуповувати ліки без нагальної потреби, оскільки масове формування надмірних домашніх запасів додатково навантажує систему постачання. Водночас пацієнтам, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують завчасно планувати їх придбання та мати сформований запас приблизно на 2-3 місяці – відповідно до призначень лікаря.



В АПАУ запевнили, що аптечний сектор зберігає стійкість і продовжує працювати, а ситуацію з постачанням постійно моніторять для недопущення системних перебоїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окремих регіонах України спостерігається підвищений попит на низку лікарських засобів, через що їхні запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні.Про це повідомили Укрінформу в громадській спілці «Аптечна професійна асоціація України».Пошкодження логістичної та цивільної інфраструктури унаслідок чергових атак російських окупантів безпосередньо впливає на логістичні ланцюги та безперервність постачання медичних препаратів і виробів. В асоціації зазначають про фіксацію затримок із постачанням окремих категорій ліків, при цьому дистриб'ютори наразі не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок.В АПАУ наголошують, що аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання і не можуть самостійно компенсувати дефіцит препаратів у разі їх відсутності у виробників чи дистриб’юторів. Тому для стабілізації ситуації необхідна координація між виробниками, дистриб’юторами, аптечним сектором та державними органами.Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо подальших кроків.Зокрема, серед пропозицій АПАУ – спрощення процедур ввезення лікарських засобів, розширення доступу аптек до фінансової підтримки та пільгового кредитування, використання механізмів паралельного імпорту, а також створення додаткових можливостей для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях, зокрема в метро, підземних переходах та укриттях.В асоціації закликають громадян не створювати ажіотажу та не скуповувати ліки без нагальної потреби, оскільки масове формування надмірних домашніх запасів додатково навантажує систему постачання. Водночас пацієнтам, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують завчасно планувати їх придбання та мати сформований запас приблизно на 2-3 місяці – відповідно до призначень лікаря.В АПАУ запевнили, що аптечний сектор зберігає стійкість і продовжує працювати, а ситуацію з постачанням постійно моніторять для недопущення системних перебоїв.

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