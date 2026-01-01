Курс валют на 12 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 12 вересня.
Так вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,55 грн. Також впали показники євро та злотого — на 23 і 6 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,55 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,76 (-23 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (-6 коп.).
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Так вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,55 грн. Також впали показники євро та злотого — на 23 і 6 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,55 (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,76 (-23 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 (-6 коп.).
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