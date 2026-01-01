Луцьк та Ковель атакують ворожі дрони: перші наслідки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
У суботу, 12 вересня, у Ковелі та Луцьку було чутно вибухи. У містах - приліт дронів.
Про це повідомляють телеграм канали.
Зі інформацією моніторингових каналів, ворожі шахеди ціляться у залізничний вокзал у Ковелі. Сталося кілька влчувань.
Стався приліт і у Луцьку.
У Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі. На місці спалахнула пожежа.
Про влучання повідомила Укрзалізниця.
Як стало відомо, ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на Луцькому вокзалі.
«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові», – повідомляє Укрзалізниця.
Завдяки вчасному виявленню загрози та евакуації пасажирів ніхто не постраждав.
«Атака продовжується, в небі – зграї шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вдень 12 вересня на Волині оголосили повітряну тривогу.
Тим часом відомо про ще кілька десятків дронів, що прямують західним курсом на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють телеграм канали.
Зі інформацією моніторингових каналів, ворожі шахеди ціляться у залізничний вокзал у Ковелі. Сталося кілька влчувань.
Стався приліт і у Луцьку.
У Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі. На місці спалахнула пожежа.
Про влучання повідомила Укрзалізниця.
Як стало відомо, ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на Луцькому вокзалі.
«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові», – повідомляє Укрзалізниця.
Завдяки вчасному виявленню загрози та евакуації пасажирів ніхто не постраждав.
«Атака продовжується, в небі – зграї шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вдень 12 вересня на Волині оголосили повітряну тривогу.
Тим часом відомо про ще кілька десятків дронів, що прямують західним курсом на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучани утворили фігуру прапора до Дня міста
Сьогодні, 17:06
Луцьк та Ковель атакують ворожі дрони: перші наслідки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
Волинські прикордонники здали понад тридцять літрів крові
Сьогодні, 14:09