Луцьк та Ковель атакують ворожі дрони: перші наслідки. ВІДЕО

Луцьк та Ковель атакують ворожі дрони: перші наслідки. ВІДЕО
У суботу, 12 вересня, у Ковелі та Луцьку було чутно вибухи. У містах - приліт дронів.

Про це повідомляють телеграм канали.

Зі інформацією моніторингових каналів, ворожі шахеди ціляться у залізничний вокзал у Ковелі. Сталося кілька влчувань.

Стався приліт і у Луцьку.

У Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі. На місці спалахнула пожежа.

Про влучання повідомила Укрзалізниця.

Як стало відомо, ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на Луцькому вокзалі.

«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові», – повідомляє Укрзалізниця.

Завдяки вчасному виявленню загрози та евакуації пасажирів ніхто не постраждав.

«Атака продовжується, в небі – зграї шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, вдень 12 вересня на Волині оголосили повітряну тривогу.

Тим часом відомо про ще кілька десятків дронів, що прямують західним курсом на Волинь.

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Теги: атака, Волинь
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