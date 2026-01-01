Луцьк та Ковель атакують ворожі дрони: перші наслідки. ВІДЕО

У суботу, 12 вересня, у Ковелі та Луцьку було чутно вибухи. У містах - приліт дронів.Про це повідомляють телеграм канали.Зі інформацією моніторингових каналів, ворожі шахеди ціляться у залізничний вокзал у Ковелі. Сталося кілька влчувань.Стався приліт і у Луцьку.У Луцьку ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на вокзалі. На місці спалахнула пожежа.Про влучання повідомила Укрзалізниця.Як стало відомо, ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд на Луцькому вокзалі.«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові», – повідомляє Укрзалізниця.Завдяки вчасному виявленню загрози та евакуації пасажирів ніхто не постраждав.«Атака продовжується, в небі – зграї шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного», – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, вдень 12 вересня на Волині оголосили повітряну тривогу.Тим часом відомо про ще кілька десятків дронів, що прямують західним курсом на Волинь.