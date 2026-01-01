В'їхав підводою у Volkswagen: як покарали волинянина





Про це йдеться у постанові суду, передає



Аварія трапилася близько 11:30 на перехресті доріг до сіл Чарторийськ та Цміни. Чоловік керував гужовою підводою без реєстраційного номерного знака.



Виїжджаючи з другорядної дороги від Чарторийська на автомобільну дорогу Е-373 Київ – Ягодин, водій підводи не надав перевагу автомобілю Volkswagen Golf, який рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення автомобіль і підвода зазнали механічних пошкоджень.



Чоловік попросив суд розглянути справу без його участі. Його провину підтвердили протокол про адміністративне правопорушення, схема місця аварії, протокол огляду, показання свідків та інші матеріали справи.



Суд визнав водія підводи винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На нього наклали штраф у розмірі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицький районний суд покарав водія гужової підводи, який спричинив аварію на трасі Київ – Ягодин.Про це йдеться у постанові суду, передає Район.Маневичі Аварія трапилася близько 11:30 на перехресті доріг до сіл Чарторийськ та Цміни. Чоловік керував гужовою підводою без реєстраційного номерного знака.Виїжджаючи з другорядної дороги від Чарторийська на автомобільну дорогу Е-373 Київ – Ягодин, водій підводи не надав перевагу автомобілю Volkswagen Golf, який рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення автомобіль і підвода зазнали механічних пошкоджень.Чоловік попросив суд розглянути справу без його участі. Його провину підтвердили протокол про адміністративне правопорушення, схема місця аварії, протокол огляду, показання свідків та інші матеріали справи.Суд визнав водія підводи винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На нього наклали штраф у розмірі 850 гривень.

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