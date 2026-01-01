Через атаку дронів на Волині травмувалися п'ятеро людей

Внаслідок дронової атаки у Ковельській громаді на Волині 12 вересня травмувалися п'ятеро людей. Усім надана медична допомога. Загиблих немає.Про це повідомив виконувач обов'язків начальника ОВА Роман Романюк.За його словами, за день в повітряному просторі Волині зафіксували орієнтовно 20 БпЛА. Один із них атакував пасажирський потяг сполученням «Київ — Ковель» у Луцьку. Решта дронів були націлені на залізничну інфраструктуру в Ковельській громаді.Внаслідок падінь уламків збитих БпЛА є руйнування господарських споруд та приватного будинку в селі Заріччя Ковельського району. У самому Ковелі — кілька влучань в обʼєкт критичної інфраструктури.