Лавров відкинув зупинку війни для переговорів з Україною





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Росія не робитиме паузу у бойових діях проти України на час мирного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.



"Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо", - сказав він журналістам на саміті БРІКС у Нью-Делі.



Окремо Лавров назвав запрошення Володимира Зеленського приїхати до Москви "величезним жестом доброї волі" з боку Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не зупинятиме бойові дії проти України на час можливих переговорів. Про таку позицію заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.Про це повідомляє РБК-Україна Росія не робитиме паузу у бойових діях проти України на час мирного процесу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров."Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо", - сказав він журналістам на саміті БРІКС у Нью-Делі.Окремо Лавров назвав запрошення Володимира Зеленського приїхати до Москви "величезним жестом доброї волі" з боку Росії.

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