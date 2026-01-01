Магнітні бурі: прогноз на 13 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.У неділю, 13 вересня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка буде переважно спокійною — сильні магнітні коливання і магнітні бурі не прогнозуються.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.