За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 77 артсистем, літак та іншу військову техніку





Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали:

особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб

танків – 12 344 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.

артилерійських систем – 49 678 (+77) од.

РСЗВ – 2 120 (+5) од.

засоби ППО – 1 635 (+2) од.

літаків – 442 (+1) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.

крилаті ракети – 5 111 (+8) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од.

спеціальна техніка – 4 681 (+5) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни-захисники протягом минулої доби завдали втрат російським окупантам. Зокрема, було знищено понад 1500 особового складу противника.Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали:особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осібтанків – 12 344 (+2) од.бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.артилерійських систем – 49 678 (+77) од.РСЗВ – 2 120 (+5) од.засоби ППО – 1 635 (+2) од.літаків – 442 (+1) од.гелікоптерів – 356 (+0) од.наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.БПЛА оперативно–тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.крилаті ракети – 5 111 (+8) од.кораблі / катери – 35 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од.спеціальна техніка – 4 681 (+5) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію