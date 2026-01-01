За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 77 артсистем, літак та іншу військову техніку

За минулу добу українські воїни знищили понад 1500 окупантів, 77 артсистем, літак та іншу військову техніку
Українські воїни-захисники протягом минулої доби завдали втрат російським окупантам. Зокрема, було знищено понад 1500 особового складу противника.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.26 склали:
особового складу – близько 1 506 900 (+1 520) осіб
танків – 12 344 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 330 (+8) од.
артилерійських систем – 49 678 (+77) од.
РСЗВ – 2 120 (+5) од.
засоби ППО – 1 635 (+2) од.
літаків – 442 (+1) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 514 317 (+2 142) од.
крилаті ракети – 5 111 (+8) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 148 259 (+410) од.
спеціальна техніка – 4 681 (+5) од.
Дані уточнюються.

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Теги: Україна, втрати окупантів, війна, Генеральний штаб ЗСУ
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