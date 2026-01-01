До пенсії додадуть понад 1000 грн, але не всім: хто може отримати доплату

В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачена щомісячна доплата до пенсії. 2026 року її розмір становить 1 038 грн. Право на таку виплату мають громадяни, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.Про це повідомили в Пенсійному фонді.Право на таку виплату мають не всі пенсіонери, а лише визначені законодавством категорії громадян. Зокрема, доплату можуть отримувати самотні люди віком від 80 років, якщо медична комісія підтвердила, що вони потребують постійного стороннього догляду.Також на державну допомогу можуть розраховувати:- самотні малозабезпечені пенсіонери за віком або через інвалідність;- малозабезпечені люди з інвалідністю I групи;- ветерани війни.Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Цього року це 2 595 грн. Доплата розраховується у розмірі 40% від показника. Таким чином, надбавка фактично становить 1 038 грн щомісяця.Зауважимо, що виплата призначається додатково до основної пенсії та має допомогти людям, які через вік або стан здоров’я не можуть повноцінно обходитися без сторонньої допомоги.Ключове значення має те, кого закон вважає одинокою людиною. Якщо у пенсіонера віком від 80 років є повнолітні працездатні діти, у призначенні доплати можуть відмовити. За законом саме вони зобов’язані утримувати своїх батьків.Водночас є важливий виняток. Якщо діти самі досягли пенсійного віку або мають інвалідність, право на додаткові 1 038 грн до пенсії зберігається.