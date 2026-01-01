На Сумщині загинув воїн з Волині Валерій Приходько

Волинь зазнала чергової болючої втрати через російсько-українську війну. Надійшла звістка про загибель воїна-захисника з Боратинської громади.Про повідомили на сторінці громади у фейсбуці."Із сумом повідомляємо, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати. Житель села Новостав, кулеметник відділення морської піхоти, матрос Приходько Валерій Анатолійович, 1979 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 31 березня 2025 року загинув в районі населеного пункту Басівка Сумської області", - йдеться у дописі.Поховання загиблого Захисника відбудеться у понеділок, 14 вересня.Об 11:00 жалобний кортеж вирушить з моргу міста Луцька (вул.Стефаника).Об 11:15 зустрічаємо Героя біля його домівки в селі Новостав (вул. Шевченка 73).Об 11:30 жалобний кортеж вирушить до батьківського будинку с.Новостав (вул.Набережна,2).О 12:00 розпочнеться заупокійна служба в храмі села Новостав.Поховання - на місцевому кладовищі с.Новостав.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.