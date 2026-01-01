На Волині зупинили п'яних водіїв автівок, електроскутерів та електросамокатів

На Волині зупинили п'яних водіїв автівок, електроскутерів та електросамокатів
Патрульні поліцейські продовжують виявляти та документувати нетверезих водіїв у населених пунктах Волинської області.

Про це йдеься на сторінці патрульної поліції Волині.

Безпека на дорозі залежить від кожного учасника руху. Втім, деякі водії продовжують сідати за кермо після вживання алкоголю чи інших речовин, наражаючи на небезпеку себе та інших. Коротко про них:

У Луцьку під час дії комендантської години патрульні зупинили водійку електросамоката. Спілкуючись з жінкою ми помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду показав — 0,46 проміле алкоголю.

У селі Тарасове інспектори зупинили автомобіль Nissan, який перебував в орієнтуванні щодо можливого керування водієм у стані наркотичного сп’яніння. Під час спілкування патрульні виявили відповідні ознаки та запропонували чоловікові пройти огляд у лікаря-нарколога. Однак водій відмовився.

Також у Ковелі на вулиці Сагайдачного патрульні зупинили водія електроскутера, який рухався порушуючи ПДР. У чоловіка ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці та в медичному закладі він відмовився.

На порушників інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, поліція, п'яний за кермом, Луцьк, Ковель
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