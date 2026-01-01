Розбираємося як сіяти овочі щоб отримати хороший урожай





Ми вирішили запитати у наших знайомих дачників, як вони організовують процес сівби овочів. Але отримали такі різні відповіді, що заплутались у цьому питання ще більше. Тому ми звернулись туди, де нам можуть дати професійну пораду, а саме в



Підготовка ґрунту та температурний режим

Суха, злежала земля з грудками - найгірший варіант для дрібного насіння. Корінцю просто не вистачить сил пробитися крізь щільний шар, або ж він висохне у порожнечах між великими грудками. За кілька днів до сівби ділянку варто добре розпушити, прибрати бур’яни та каміння, після чого трохи ущільнити поверхню, щоб насіння не провалювалося занадто глибоко.



Не менш важливим є фактор температури. Спроба висіяти теплолюбні культури у холодну, непрогріту землю призведе лише до того, що посівний матеріал просто згниє в очікуванні тепла. Тому пам'ятайте про розподіл культур:



Холодостійкі (сходять при +3...+5 °C): редис, морква, петрушка, шпинат, горох, цибуля-чорнушка.

Теплолюбні (потребують від +12...+15 °C): огірки, кабачки, квасоля, гарбузи, кукурудза.

Глибина закладання насіння

Одна з найпоширеніших помилок - заривати насіння занадто глибоко «щоб надійно було». У дрібної насінини запас поживних речовин дуже обмежений. Якщо закопати її на п'ять сантиметрів, паросток просто помре від виснаження, так і не побачивши сонця.



Універсальний орієнтир для більшості городніх культур - глибина закладання має дорівнювати 2–3 діаметрам самого насіння. Дрібне насіння (салат, морква) сіють зовсім поверхнево, лише злегка притрушуючи пухкою землею. Великі квасолини чи насіння гарбуза можна спокійно заглиблювати на 3–4 сантиметри.



Зволоження та перші паростки

Земля під час сівби має бути помірно вологою, але не перетвореною на рідкий бруд. Найкраще пролити борозни чи лунки водою безпосередньо перед закладанням насіння. А тоді зачекати, поки волога вбереться і засипати зернята сухою пухкою землею.



Головні правила такі:

Після засипання борізд не варто поливати грядку зверху з сильного шланга, бо вода змиє дрібне насіння в купу або затягне його занадто глибоко.

Зберігайте мікроклімат. Щоб прискорити появу паростків і не дати верхньому шару землі пересохнути, грядку до появи перших сходів можна накрити агроволокном або плівкою.

Вчасно знімайте укриття. Як тільки проклюнуться перші паростки рослин, захисне покриття треба негайно прибрати, щоб вони не витягнулися й не згоріли під сонцем.

Якісна підготовка та уважність до деталей заощадять вам купу часу. А міцні пагони та багатий урожай стануть найкращою винагородою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сівба овочів тільки на перший погляд здається найпростішою частиною городництва. Ніби розкинув насіння по грядці, загорнув землею та чекаєш. Проте саме на цьому стартовому етапі закладається фундамент майбутнього розвитку рослини. Якщо припуститися грубих помилок під час висіювання, частина сходів взагалі не з'явиться, а інша ростиме слабкою та хворобливою.Ми вирішили запитати у наших знайомих дачників, як вони організовують процес сівби овочів. Але отримали такі різні відповіді, що заплутались у цьому питання ще більше. Тому ми звернулись туди, де нам можуть дати професійну пораду, а саме в магазин насіння Комора . І радо поділимося з вами отриманими знаннями.Суха, злежала земля з грудками - найгірший варіант для дрібного насіння. Корінцю просто не вистачить сил пробитися крізь щільний шар, або ж він висохне у порожнечах між великими грудками. За кілька днів до сівби ділянку варто добре розпушити, прибрати бур’яни та каміння, після чого трохи ущільнити поверхню, щоб насіння не провалювалося занадто глибоко.Не менш важливим є фактор температури. Спроба висіяти теплолюбні культури у холодну, непрогріту землю призведе лише до того, що посівний матеріал просто згниє в очікуванні тепла. Тому пам'ятайте про розподіл культур:Одна з найпоширеніших помилок - заривати насіння занадто глибоко «щоб надійно було». У дрібної насінини запас поживних речовин дуже обмежений. Якщо закопати її на п'ять сантиметрів, паросток просто помре від виснаження, так і не побачивши сонця.Універсальний орієнтир для більшості городніх культур - глибина закладання має дорівнювати 2–3 діаметрам самого насіння. Дрібне насіння (салат, морква) сіють зовсім поверхнево, лише злегка притрушуючи пухкою землею. Великі квасолини чи насіння гарбуза можна спокійно заглиблювати на 3–4 сантиметри.Земля під час сівби має бути помірно вологою, але не перетвореною на рідкий бруд. Найкраще пролити борозни чи лунки водою безпосередньо перед закладанням насіння. А тоді зачекати, поки волога вбереться і засипати зернята сухою пухкою землею.Якісна підготовка та уважність до деталей заощадять вам купу часу. А міцні пагони та багатий урожай стануть найкращою винагородою.

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