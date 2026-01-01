Українські військові перейшли в контрнаступ на Донеччині: Білецький розповів про перші результати. ВІДЕО

Українські військові перейшли в контрнаступ на Донеччині: Білецький розповів про перші результати. ВІДЕО
Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив, що українські військові перейшли в контранступ на півночі Донецької області.

Про це він заявив у відеозверненні, пише Громадське.

Білецький оголосив, що українські військові в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації росіян та зачистили 75 км². Ще 10 км² — вдалося деокупувати. Загалом звільнити змогли населений пункт Середнє, а зачистити — Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

При цьому завдано «важкого удару» по боєздатності російських 20-ї та 25-ї армій: загалом рсоіяни втратили близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.

Контранступальну операцію назвали «Вівальді» — як пояснив командувач Третього армійського корпусу, назва пов’язана з відомим твором італійського композитора Антоніо Вівальді «Чотири пори року».

«У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції — вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається “Вівальді“, а у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це лише перший із них. <…> Добрі новини будуть, але зараз наші дії потребують тиші», — сказав Білецький.

Зазначимо, минулого тижня в мережі почали з’являтися заяви від OSINT-коментаторів та мілітарних блогів про те, що Україна ліквідувала російський виступ на північ від Лимана і звільнила десятки квадратних кілометрів території.

Зокрема, французький аналітик Клеман Молен стверджував, що цей російський виступ був плацдармом для російського наступу на Лиман і подальшого наступу на Ізюм і Слов’янськ, що загрожувало логістиці північного Донбасу. За його даними, контрнаступальні дії України призвели до звільнення понад 200 км² і тривали протягом 4 місяців. Станом на вересень вони продовжувалися в умовах інформаційної тиші.

Сьогодні, 15 вересня, український проєкт DeepState також підтвердив звільнення села Середнє та заявив, що українські військові відкинули росіян біля Шандриголового.

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Теги: Росія, війна, Україна, наступ
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