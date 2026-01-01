Українські військові перейшли в контрнаступ на Донеччині: Білецький розповів про перші результати. ВІДЕО

Андрій Білецький підтвердив, що українські військові перейшли в контранступ на півночі Донецької області.



Про це він заявив у відеозверненні, пише



Білецький оголосив, що українські військові в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації росіян та зачистили 75 км². Ще 10 км² — вдалося деокупувати. Загалом звільнити змогли населений пункт Середнє, а зачистити — Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.



При цьому завдано «важкого удару» по боєздатності російських 20-ї та 25-ї армій: загалом рсоіяни втратили близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.



Контранступальну операцію назвали «Вівальді» — як пояснив командувач Третього армійського корпусу, назва пов’язана з відомим твором італійського композитора Антоніо Вівальді «Чотири пори року».



«У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції — вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається “Вівальді“, а у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це лише перший із них. <…> Добрі новини будуть, але зараз наші дії потребують тиші», — сказав Білецький.



Зазначимо, минулого тижня в мережі почали з’являтися заяви від OSINT-коментаторів та мілітарних блогів про те, що Україна ліквідувала російський виступ на північ від Лимана і звільнила десятки квадратних кілометрів території.



Зокрема, французький аналітик Клеман Молен стверджував, що цей російський виступ був плацдармом для російського наступу на Лиман і подальшого наступу на Ізюм і Слов’янськ, що загрожувало логістиці північного Донбасу. За його даними, контрнаступальні дії України призвели до звільнення понад 200 км² і тривали протягом 4 місяців. Станом на вересень вони продовжувалися в умовах інформаційної тиші.



Сьогодні, 15 вересня, український проєкт DeepState також підтвердив звільнення села Середнє та заявив, що українські військові відкинули росіян біля Шандриголового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Третього армійського корпусупідтвердив, що українські військові перейшли в контранступ на півночі Донецької області.Про це він заявив у відеозверненні, пише Громадське Білецький оголосив, що українські військові в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації росіян та зачистили 75 км². Ще 10 км² — вдалося деокупувати. Загалом звільнити змогли населений пункт Середнє, а зачистити — Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.При цьому завдано «важкого удару» по боєздатності російських 20-ї та 25-ї армій: загалом рсоіяни втратили близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки.Контранступальну операцію назвали «Вівальді» — як пояснив командувач Третього армійського корпусу, назва пов’язана з відомим твором італійського композитора Антоніо Вівальді «Чотири пори року».«У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції — вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається “Вівальді“, а у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це лише перший із них. <…> Добрі новини будуть, але зараз наші дії потребують тиші», — сказав Білецький.Зазначимо, минулого тижня в мережі почали з’являтися заяви від OSINT-коментаторів та мілітарних блогів про те, що Україна ліквідувала російський виступ на північ від Лимана і звільнила десятки квадратних кілометрів території.Зокрема, французький аналітикстверджував, що цей російський виступ був плацдармом для російського наступу на Лиман і подальшого наступу на Ізюм і Слов’янськ, що загрожувало логістиці північного Донбасу. За його даними, контрнаступальні дії України призвели до звільнення понад 200 км² і тривали протягом 4 місяців. Станом на вересень вони продовжувалися в умовах інформаційної тиші.Сьогодні, 15 вересня, український проєкт DeepState також підтвердив звільнення села Середнє та заявив, що українські військові відкинули росіян біля Шандриголового.

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