Росія вдарила дронами по двох заправках у Києві

Росія вдарила дронами по двох заправках у Києві
У Дарницькому й Голосіївському районах Києва росіяни поцілили по АЗС. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, двоє з них у тяжкому стані.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Спершу Кличко повідомляв, що у Дарницькому районі росіяни влучили дроном по АЗС — там медики шпиталізували одного постраждалого чоловіка, він у тяжкому стані.

Пізніше БпЛА також влучив в одну із заправок у Голосіївському районі. Там фіксували велика задимлення, а у КМВА писали, що відомо про одного постраждалого.

Крім того, росіяни також вдарили по складу в Оболонському районі та нежитловій забудові у Солом’янському районі столиці.

Кличко повідомив, що у Києві внаслідок атак вже четверо постраждалих, вони перебувають у лікарнях. Двоє з них — у важкому стані.

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Теги: Росія, війна
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