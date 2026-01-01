Росія вдарила дронами по двох заправках у Києві

У Дарницькому й Голосіївському районах Києва росіяни поцілили по АЗС. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, двоє з них у тяжкому стані.Про це повідомив міський голова КиєваСпершу Кличко повідомляв, що у Дарницькому районі росіяни влучили дроном по АЗС — там медики шпиталізували одного постраждалого чоловіка, він у тяжкому стані.Пізніше БпЛА також влучив в одну із заправок у Голосіївському районі. Там фіксували велика задимлення, а у КМВА писали, що відомо про одного постраждалого.Крім того, росіяни також вдарили по складу в Оболонському районі та нежитловій забудові у Солом’янському районі столиці.Кличко повідомив, що у Києві внаслідок атак вже четверо постраждалих, вони перебувають у лікарнях. Двоє з них — у важкому стані.