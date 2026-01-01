«Вона – головна, а я – помічник»: подружжя з Волині 65 років живуть разом. ВІДЕО

Василь та Ольга Кушнір прожили у парі 65 років. Народили та виховали троє дітей. Мешкає подружжя у селі Піддубці Луцького району. Зараз господарю — 87 років, господині — 88.



Історією свого кохання подружжя поділилося із



Познайомилося майбутнє подружжя у лікарні, де лікувався Василь Кушнір. Напередодні нового року 1961-го він організував колядування у медичному закладі, куди запросив й Ольгу. Разом ходили по палатах, колядували.



«Захотів її поцілувати, а вона й не проти була, але коли йшла якась санітарка чи медсестра, то вона від мене відпихалася», — пригадує Василь Кушнір.



Василь розповідає, що майбутній дружині не освідчувався.



«Я просто сказав: «Стій!» і почав з нею говорити. А потім притягнув до себе і поцьомав, а тоді все і вже яке освідчення. Кажу: «Виходь за мене заміж. І вона дала згоду», — говорить чоловік.



Ольга Кушнір каже, що Василь привабив її тим, щоб був дуже красивий в молодості, завжди дотримувався слова.



«Ревнувала свого чоловіка, я не хотіла, щоб хтось між нами був третій. Зараз ми вже старі, ми вже зараз рідко цілуємося», — говорить Ольга Кушнір.



Василь Кушнір каже, що щасливе сімейне життя полягає в тому, що дружина була завжди на першому місці: вона — головна господиня, а він — помічник, готовий підставити плече і допомогти.



«В мене, до речі, такий вірш був «Воля» — Василь і Оля. Кожна буква — це 25 %, в мене одна буква «В», а в неї три — Оля. 75%. Так воно і наше сімейне життя. Я — 25%, вона — все остальне», — сказав чоловік.



Найщасливіший рік подружнього життя, пригадав Василь Кушнір — перший після одруження. Тоді чоловік зрозумів, що його Ольга — на все життя. А Ольга Кушнір каже, що їй найбільше запам'ятався рік, коли народився первісток, старший син.



За свої роки Ольга Кушнір встигла попрацювати завідувачкою бібліотеки в селі Житані Володимирського район, після цього працювала заправницею, згодом — сторожем в школі села Піддубці. Василь Кушнір за своє життя змінив чимало професій: спочатку був агрономом, потім служив в армії і був помічником командира ескадрильї в Чернігівському вищому військовому училищі льотчиків.



Згодом працював головним агрономом у колгоспі «8 березня» в Чарукові. А ще — очолював сільську раду в Чарукові, працював секретарем парторганізації радгоспу в Піддубцях, а також викладав допризовну підготовку в місцевій школі.



Перед виходом на пенсією останньою його роботою було Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура, де Василь був керівником. Цей період, розповіла дружина Ольга, був найважчим, адже чоловік весь час був на роботі, а вона займалася і хазяйством, і пасікою.



«Кожен мав свою думку, а тоді приходили до спільного, але в більшості, то вона була не права. Хто винна — невістка. Сварилися за всяку всячину бувало, але в основному за дітей: я накажу, вони плачуть, а вона їх жаліє і на мене свариться, що я їх ображаю», — говорить чоловік.



Ольга Кушнір каже, що могла на чоловіка образитися й декілька днів не говорити, але потім все одно мирилися.



«У нас вже такі роки, що нам одне без другого вже дуже погано. Я вдячний долі, що вона в мене є. Дружина є дружина», — каже Василь Кушнір.



А Ольга додає, що не хотіла б іншого чоловіка мати. «Ух ти…Молодець, дай поцьомаю», каже Василь Кушнір.



Онука пожружжя Ярина Гадзінська каже, що для неї бабуся і дідусь є живим прикладом того, що існує кохання, любов, взаєморозуміння та повага.



«Попри такий вік і живучи з ними я це бачу. Їхні спільні жарти мені подобаються, вони це розуміють, вони підіграють один одному. Їхня доброта і вірність один одному протягом стількох років. Тому я стараюся для них щось приємне придумувати», — каже онучка.



Останній подарунок, який підготувала бабусі та дідусеві — зліпок їхніх рук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! тапрожили у парі 65 років. Народили та виховали троє дітей. Мешкає подружжя у селі Піддубці Луцького району. Зараз господарю — 87 років, господині — 88.Історією свого кохання подружжя поділилося із Суспільним. Познайомилося майбутнє подружжя у лікарні, де лікувався Василь Кушнір. Напередодні нового року 1961-го він організував колядування у медичному закладі, куди запросив й Ольгу. Разом ходили по палатах, колядували.«Захотів її поцілувати, а вона й не проти була, але коли йшла якась санітарка чи медсестра, то вона від мене відпихалася», — пригадує Василь Кушнір.Василь розповідає, що майбутній дружині не освідчувався.«Я просто сказав: «Стій!» і почав з нею говорити. А потім притягнув до себе і поцьомав, а тоді все і вже яке освідчення. Кажу: «Виходь за мене заміж. І вона дала згоду», — говорить чоловік.Ольга Кушнір каже, що Василь привабив її тим, щоб був дуже красивий в молодості, завжди дотримувався слова.«Ревнувала свого чоловіка, я не хотіла, щоб хтось між нами був третій. Зараз ми вже старі, ми вже зараз рідко цілуємося», — говорить Ольга Кушнір.Василь Кушнір каже, що щасливе сімейне життя полягає в тому, що дружина була завжди на першому місці: вона — головна господиня, а він — помічник, готовий підставити плече і допомогти.«В мене, до речі, такий вірш був «Воля» — Василь і Оля. Кожна буква — це 25 %, в мене одна буква «В», а в неї три — Оля. 75%. Так воно і наше сімейне життя. Я — 25%, вона — все остальне», — сказав чоловік.Найщасливіший рік подружнього життя, пригадав Василь Кушнір — перший після одруження. Тоді чоловік зрозумів, що його Ольга — на все життя. А Ольга Кушнір каже, що їй найбільше запам'ятався рік, коли народився первісток, старший син.За свої роки Ольга Кушнір встигла попрацювати завідувачкою бібліотеки в селі Житані Володимирського район, після цього працювала заправницею, згодом — сторожем в школі села Піддубці. Василь Кушнір за своє життя змінив чимало професій: спочатку був агрономом, потім служив в армії і був помічником командира ескадрильї в Чернігівському вищому військовому училищі льотчиків.Згодом працював головним агрономом у колгоспі «8 березня» в Чарукові. А ще — очолював сільську раду в Чарукові, працював секретарем парторганізації радгоспу в Піддубцях, а також викладав допризовну підготовку в місцевій школі.Перед виходом на пенсією останньою його роботою було Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура, де Василь був керівником. Цей період, розповіла дружина Ольга, був найважчим, адже чоловік весь час був на роботі, а вона займалася і хазяйством, і пасікою.«Кожен мав свою думку, а тоді приходили до спільного, але в більшості, то вона була не права. Хто винна — невістка. Сварилися за всяку всячину бувало, але в основному за дітей: я накажу, вони плачуть, а вона їх жаліє і на мене свариться, що я їх ображаю», — говорить чоловік.Ольга Кушнір каже, що могла на чоловіка образитися й декілька днів не говорити, але потім все одно мирилися.«У нас вже такі роки, що нам одне без другого вже дуже погано. Я вдячний долі, що вона в мене є. Дружина є дружина», — каже Василь Кушнір.А Ольга додає, що не хотіла б іншого чоловіка мати. «Ух ти…Молодець, дай поцьомаю», каже Василь Кушнір.Онука пожружжя Ярина Гадзінська каже, що для неї бабуся і дідусь є живим прикладом того, що існує кохання, любов, взаєморозуміння та повага.«Попри такий вік і живучи з ними я це бачу. Їхні спільні жарти мені подобаються, вони це розуміють, вони підіграють один одному. Їхня доброта і вірність один одному протягом стількох років. Тому я стараюся для них щось приємне придумувати», — каже онучка.Останній подарунок, який підготувала бабусі та дідусеві — зліпок їхніх рук.

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