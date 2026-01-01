У Луцьку п'яний водій протаранив паркан і врізався в автівку
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В обласному центрі Волині сталося ДТП на проспекті Перемоги. Водій автомобіля Toyota мав ознаки сп’яніння.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
13 вересня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги. Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що керманич автомобіля Toyota здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та наїхав на паркан, після чого за інерцією здійснив наїзд на автомобіль Renault.
Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Автомобілі та паркан отримали механічні пошкодження.
Під час спілкування з 20-річним керманичем Toyota інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився.
Поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали за:
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Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
13 вересня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Перемоги. Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що керманич автомобіля Toyota здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та наїхав на паркан, після чого за інерцією здійснив наїзд на автомобіль Renault.
Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Автомобілі та паркан отримали механічні пошкодження.
Під час спілкування з 20-річним керманичем Toyota інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій від проходження огляду на стан сп’яніння відмовився.
Поліцейські склали на громадянина адміністративні матеріали за:
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