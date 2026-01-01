В України закінчуються держфінанси, – прем'єр-міністр

Україна ризикує втратити частину з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування, якщо Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни.Прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Про це глава уряду написав у Telegram у понеділок, 14 вересня, - пише "Кореспондент"."Ситуація з державними фінансами близька до критичної… Після декількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 млрд доларів передбаченого міжнародного фінансування", - заявив Корецький.Глава уряду наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони.При цьому прем'єр зазначив, що є також частина, за яку відповідальний Кабінет міністрів, і він гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань - 42 рішення."Попередньо ми заявляли про намір завершити цю роботу до 1 листопада. Але, враховуючи складність ситуації, прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня", - сказав Корецький.Прем'єр повідомив, що під час зустрічі з послами держав G7 та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами комітетів в понеділок сторони обговорили необхідність синхронної роботи для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.Раніше повідомлялося, що в Україні можуть виникнути затримки із соціальними виплатами. Це станеться, якщо парламент не підтримає законопроєкти, необхідні для залучення фінансування від ЄС та МВФ.Україна найближчим часом отримає 841 млн доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на компенсацію видатків державного бюджету, пов'язаних із виплатою пенсій.